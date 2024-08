歐系電動鋼砲+1！福斯「ID.3 GTX性能版」英國開賣　馬力升至326匹

圖文/7Car 小七車觀點

繼本月稍早 Volkswagen 宣布正式在歐洲市場推出純電性能掀背車型 ID.3 GTX Performance 後,近日則正式進軍英國市場。Volkswagen UK 近日 (08/27) 於官方網站宣布 Volkswagen ID.3 GTX Performance 正式在英國市場上市,搭載品牌有史以來最強大驅動系統,馬達最大功率 (最大馬力)由 GTX 版的 285PS(210kW) 提升至 326PS(240kW),0-100km/h 僅需 5.7 秒。而新型 79kWh 電池更設計於底盤夾層中心,提供更低重心與均衡的荷重分佈。其於英國市場正式建議售價為 46,225 英鎊起(折合新臺幣 195.6 萬元起)。

全新性能旗艦 ID.3 GTX Performance 的問世,標誌著 Volkswagen 對品牌電動車性能的再次提升。相比先前推出最大馬力為 285PS (210kW) 的 ID.3 GTX 車型,全新 ID.3 GTX Performance 將馬達最大功率提升至 326PS (240 kW),足足增加了 41PS。更採用品牌最強的純電驅動系統,配備 79 kWh 的鋰離子電池,透過 DC 快速充電,可在約 26 分鐘內從 10% 充至 80%。續航里程方面,其在 WLTP 標準測試下,續航里程更可達 601 公里,實力可說不容小覷。

此外原廠表示,全新 ID.3 GTX Performance 於底盤與車體設計上更有所巧思,其電池設置於車體中央底盤內,以提供低重心與更均衡的軸荷分佈,並有效提升車輛操控性。

不僅在性能上卓越,外觀設計也與 ID.3 標準車型有所區別。ID.3 GTX Performance 擁有更銳利的外觀造型,在整體視覺上與標準款 ID.3 車型變化其實不算太大,車頭同樣採用貫穿式燈條配置,保險桿造型更加簡潔且運動,並配有專屬的 GTX 前保險桿,搭配黑色格紋進氣口與專屬車身徽章,另可選配 20 吋高光澤黑化 Skagen GTX 輪圈,進一步強化了其運動氣息。尾燈則加入全新的矩陣式燈組,內部還含有可變化的 X 燈形來添增其魅力。

內裝方面,ID.3 GTX Performance 在車艙鋪陳上同樣融入多項 GTX 車型專屬設計元素,配置跑車化座椅搭配 GTX 刺繡,並與標準款 ID.3 車型同樣搭載 5.3 吋懸浮式儀表、12.9 吋車載多媒體系統結合 Volkswagen 新世代資訊娛樂系統,同時整合 ChatGPT 語音助手功能。此外,亦搭載 AR 虛擬擴增實境 HUD 抬頭顯示器,並提供 Harman Kardon 音響系統作為選配。

安全科技方面,ID.3 GTX Performance 在駕駛輔助系統上同樣齊全,甚至可選配包括:記憶自動停車、 Travel Assist with Swarm Data、全速域 Connected Travel Assist,並支持高速公路車道變換輔助功能。

國內市場方面,繼今年 1 月台灣福斯首度亮相純電休旅 ID.4 & ID.5 雙車型後,經層層預告與等待終於在本月初宣布正式啟動 ID.4 & ID.5 雙車型預售活動,並於日前透過媒體邀約預告,預告 ID.4 & ID.5 將於今年 9 月 19 日舉辦「Volkswagen 在台首款全新純電休旅 The new ID.4、純電跑旅 The new ID.5 上市記者會」,其車型編成及預售價分別為 ID.4 (早鳥搶鮮價 Pro S 車型 168.8 萬元、GTX 車型 198.8 萬元)、純電跑旅 ID.5 (早鳥搶鮮價 Pro S 車型 185.8 萬元、GTX 車型 208.8 萬元) 預售正式啟動,前 100 名預購者還可獲搶先試駕機會、優先交車領牌。而本站 7Car<小七車觀點> 將於活動當日第一時間前往,並為各位讀者帶來最新消息,敬請關注。