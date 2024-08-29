福特「新Transit掀頂露營車」亮相！長軸、雙動力　廚具衣櫃都有

▲福特在歐洲推出Transit Custom Nugget Camper露營車，共有Active、LWB長軸版本，提供柴油、PHEV插電式油電動力。（圖／翻攝自Ford，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

福特（Ford）在歐洲推出Transit的長軸與粗獷版本後，原廠也擴大在歐洲販售的Transit Custom Nugget露營車陣容，增添Active、LWB長軸車型，共有柴油、PHEV插電式油電2種動力，屆時將在8／30至9／8舉辦的德國Caravan Salon展上亮相。

▲福特Transit Custom Nugget露營車與Westfalia一同開發，標配17吋輪圈，座椅縫面也採防水耐用材質。



福特Transit Custom Nugget露營車與Westfalia一同開發，Active車型以現行Tatanium車型為基礎，換上新的水箱護罩、防刮材質、17吋輪圈與LED尾燈，車內也在座椅處改以防水耐用的縫面材質，並具有大型中控螢幕，可提供儲存水量、燈光、暖氣等資訊及操作。長軸車型更多了廚房、餐桌等空間，並具有衣櫃，兩款車型皆配備可旋轉加熱功能的雙前座椅。駕駛輔助系統方面，新露營車也有ACC主動定速巡航、前後預警急煞輔助、盲點偵測等。

▲長軸車型還多了廚房、餐桌、衣櫃等設備，可滿足戶外露營玩家。



動力上，入門Transit Custom Nugget Active搭載EcoBlue柴油引擎、8速自排變速箱，採4輪驅動，具有168匹最大馬力。PHEV油電動力則以2.5升4缸汽油引擎、電動馬達、11.8kWh電池組成，綜效馬力達230匹，詳細售價及內容還有待發表後得知。