賓士「新無頂跑車」最終測試！限量250台、Mythos子品牌首款新車

▲賓士Mythos子品牌首款新車AMG PureSpeed進行最終測試，該車也是賓士暌違15年後的無頂跑車、限量生產250台。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

賓士（Mercedes-Benz）子品牌共有AMG、Maybach與Mythos，前兩者分別代表性能、奢華，而Mythos則定位在「獨特收藏車」。最近賓士就釋出一款AMG PureSpeed，該車不僅是「無頂」設計，同時也是Mythos品牌首款車型，全球限量250台。

事實上，AMG PureSpeed是以AMG SL打造，原廠提到該車歷經義大利道路、保時捷Nardo試車場等測試，測試里程超過3,000公里，同時新車也是賓士自2009年推出SLR Stirling Moss後、睽違15年的無頂跑車。

▲AMG PureSpeed測試經由義大利北部道路、保時捷Nardo試車場，共超過3,000公里。



新AMG PureSpeed在無頂設計下，也借鏡F1賽車技術，在車上設有Halo系統，作為取代A柱後的乘員防護，另外車主也必須購買2頂安全帽，該安全帽也有空氣力學設計。

動力方面雖然尚未確定，但預料AMG PureSpeed也會與SL 63同樣採4.0升V8雙渦輪引擎，並具有12.3吋數位儀表、11.9吋MBUX中控螢幕。賓士預計將生產250輛AMG PureSpeed，並將其販售給特定愛好者及收藏家。

▲AMG PureSpeed也具有F1賽車的Halo保護裝置系統，以強化無A柱的乘員防護，安全帽也有經過空氣力學設計。