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Smart「新電動休旅」亮相！尺碼如賓士GLC、雙13吋中控螢幕有夠大

▲Smart #5。（圖／翻攝自Smart）

▲Smart推出#5電動休旅，該車與賓士GLC車格相當，具有豪華內裝鋪陳。（圖／翻攝自Smart，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Smart推出新款Smart #5電動休旅！新車尺碼與賓士GLC相同，並搭載100kWh電池組，具有800V電能架構、豪華內裝及寬敞空間，提供單馬達後驅、雙馬達全驅選擇。

新Smart #5 車長4,705mm、軸距2,900mm，車長比賓士GLC還長13mm、軸距則短28mm，外觀具有獨特造型的頭燈組、並搭配水平燈條點綴，另外也採隱藏式車把手、懸浮式輪孔蓋設計，D柱處具有Smart廠徽、搭配低風阻輪圈樣式，整體來說相當吸睛。

▲Smart #5。（圖／翻攝自Smart）

▲Smart #5。（圖／翻攝自Smart）

▲Smart #5外型獨特，另外也推出更粗獷越野風格的Summit版。

原廠還提供更粗獷的#5 Summit車型，具有車頂置物架（含露營燈）、D柱側梯，另外也有底盤下護板、電動拖車勾與車外儲物箱等，與Defender的套件神似。

▲Smart #5。（圖／翻攝自Smart）

▲Smart #5。（圖／翻攝自Smart）

▲Smart #5。（圖／翻攝自Smart）

▲Smart #5 Summit車型具有車頂置物架（含露營燈）、D柱側梯，加上左側的車外儲物箱，與Defender神似。

車內則主打豪華風格，具有可傾斜121°的零重力雙前座，另外也配備10.3吋數位儀表、雙13吋大型中控螢幕、Sennheiser音響系統（21支揚聲器）與256色氛圍燈等，並且還有AI語音助理、25.6吋擴增實境抬頭顯示器，配備相當豐富。

後座方面也具有後座加熱功能、電動遮陽簾與類似飛機的LED閱讀燈。置物機能上，全車共多達34個置物空間，後行李廂容積最大可達1,530公升。

▲Smart #5。（圖／翻攝自Smart）

▲Smart #5。（圖／翻攝自Smart）

▲Smart #5共有單馬達後驅、雙馬達全驅2動力、共4種輸出，搭載100kWh電池，在800V架構下10-80%充電僅需15分鐘。

動力上，根據大陸工信部資料，新Smart #5 有單馬達後驅、雙馬達全驅，單馬達版本有335匹、358匹輸出，雙馬達版本則有358匹、416匹兩種輸出，皆搭配100kWh電池，CLTC續航力達740公里，並可在直流快充下於15分鐘完成10-80%充電，預計新Smart #5 將在明年初於歐洲上市。

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關鍵字：汽車電動休旅Smart#5發表續航賓士GLC雙馬達後驅800V螢幕

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