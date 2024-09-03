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福斯汽車驚傳「考慮關閉德國工廠」！創立87年來史無前例最大危機

德國汽車巨頭「福斯汽車」正在考慮關閉德國的生產基地。（圖／達志／美聯社）

▲德國汽車巨頭「福斯汽車」正在考慮關閉德國的生產基地。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

由於能源成本上升、錯誤的廢核政策，以及來自中國電動車製造商的削價競爭，德國汽車巨頭「福斯汽車」（Volkswagen，VW）2日表示，他們正在考慮關閉德國的生產基地，為該公司創立87年來，史無前例的重大警訊，也為歐洲汽車產業投下震撼彈。

綜合France 24CNN的報導，總部位於德國狼堡的汽車製造公司「福斯汽車」在2日的聲明中指出，該公司接下來不排除將關閉其本國工廠，而且恐試圖終止與工會自1994年以來簽訂的就業保護協議。福斯汽車在發給員工的說明信件中坦言：「以目前的情況來看，甚至不能排除關閉汽車生產和零件工廠的可能性。」

對此，「福斯汽車集團」（Volkswagen Group）首席執行官布魯姆（Oliver Blume）感嘆：「歐洲汽車產業目前正面臨非常苛刻和嚴峻的挑戰，經濟形勢變得更加艱難，新的競爭對手正在進入歐洲市場，尤其是作為製造基地的德國，在產品競爭力方面已進一步落後。因此，我們現在必須採取果斷行動，而行動的主要目標則是削減成本。」

消息一出，工會和政府官員對該集團在國內市場關閉製造工廠的想法深感震驚，因為這是福斯汽車創立87年來，史無前例的重大舉措。而這家藍籌股公司的警訊，也加劇了德國總理舒爾茨（Olaf Scholz）對國內經濟的擔憂。報導補充，根據福斯汽車最新的財報顯示，該公司在全球擁有近68.3萬名員工，其中在德國約有29.5萬名員工。

事實上，福斯汽車早在去年年底就開始實施100億歐元的成本削減措施。然而，福斯與此同時也正在失去其最大單一市場中國的市場份額，今年上半年，中國客戶的汽車交付量較2023年同期下降7%。更慘的是，該公司不但在中國市場輸給了比亞迪（BYD）等本土電動車品牌，比亞迪現在還開始搶佔歐洲的市場份額。

因此在8月份公佈的慘澹業績顯示利潤下滑後，福斯汽車集團的備忘錄稱，儘管已經宣布了成本節約措施，但「汽車市場和德國經濟的當前發展，還是需要採取進一步行動。」而該公司董事會也決定「福斯汽車公司內部品牌必須進行全面重組。」

對此，德國最強大的工會之一「德國金屬工業工會」（IG Metall）2日則將福斯汽車的問題歸咎於經營不善，並發誓要為保護就業而奮鬥。IG Metall首席談判代表高格（Thorsten Gröger）在聲明中表示：「今天，董事會提出了1項不負責任的計劃，動搖了福斯汽車的根基，並嚴重威脅到工作機會。此種做法不僅短視近利，而且非常危險，它有可能摧毀福斯汽車的核心……我們不會容忍該公司以犧牲員工為代價制定的計劃。」

福斯乘用車首席執行官謝弗（Thomas Schäfer）表示，該公司仍然致力於將德國「視為一座業務基地」。他補充，福斯汽車將立即與員工代表進行會談，探討「永續重組品牌」的可能性：「局勢極其緊張，無法透過簡單的成本削減措施就獲得解決。」

據悉，隸屬於「福斯集團」（Volkswagen Aktiengesellschaft）旗下的汽車品牌奧迪（Audi AG）上個月才宣布，正在考慮關閉其位於比利時布魯塞爾的電動汽車工廠，該工廠約有3000名員工。此外，在德國，包括「采埃孚」（ZF Group）、「羅伯特·博世有限公司」（Robert Bosch GmbH）和「偉博思通」（Webasto SE）在內的眾多汽車供應商已宣布裁員，因為它們無法在電動車新時代，抗衡來自中國品牌日益激烈的競爭。

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關鍵字：Volkswagen福斯VAG集團汽車新車德國

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