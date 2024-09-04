美規「現代IONIQ 5」可用特斯拉超充站！另增XRT越野版、電池加大

▲美規新2025年式Hyundai IONIQ 5亮相，新年式內建NACS特斯拉超充規格，並增添XRT越野版車型。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

美國Hyundai推出2025年式Hyundai IONIQ 5！美規IONIQ 5不僅換上新的保桿、擾流提升空力，並新增XRT粗獷版本，同時也內建NACS特斯拉快充規格接頭、新增車色並加大電池容量，讓這款暢銷電動車再提升戰力。

美規新IONIQ 5增添XRT車型，不但在前後保桿採「數位迷彩」設計，並提供Ultimate Red紅、Cosmic Blue Pearl珍珠藍車色，搭配18吋全地形輪胎；另外也增加接近角、離去角達到19.8°、30°，比一般IONIQ 5車型增加2.3°、4.3°，並採雙馬達全驅，具有輕度越野功能。XRT也是繼IONIQ 5 N後推出的第2款專屬套件，具有專屬徽飾、黑色後視鏡蓋、全天候腳踏墊、黑色車頂篷等。

▲美規新增的IONIQ 5 XRT具有數位迷彩扮相，前後保桿皆採黑色「數位迷彩」處理、搭配18吋全地形輪胎，並且也增加接近角、離去角的角度，在雙馬達全驅下具有輕度越野功能。



至於一般IONIQ 5車型方面，則加大電池容量，標準版從58kWh加大到63kWh，長續航版從77.4kWH增加至84kWh，最大續航力則可分別來到386公里、499公里以上。

另外，美規新年式IONIQ 5也是Hyundai首款內建NACS特斯拉快充規格的車款，意味著美規車主也能使用特斯拉的超充站。美規新IONIQ 5預計秋季開賣，售價尚未公布。

▲美規IONIQ 5也加大電池容量，並且成為Hyundai首款內建NACS特斯拉快充規格的電動車。