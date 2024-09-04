新一代「Nissan旗艦8人座休旅」發表！外觀更霸氣　車內更舒適更豪華

▲北美發表新一代Nissan Armada，內外徹底改頭換面。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

與Infiniti QX80血緣濃厚的Nissan Armada，北美釋出久違的新一代大改款，不僅外觀帶來威風且霸氣的全新設計，內裝更是變得舒適又豪華，不僅內外相當有誠意，Nissan Armada還具備強悍的四驅越野能力！

▲新一代Nissan Armada另推出Pro-4X越野套件，讓氣勢更上層樓。

新一代Nissan Armada外型立體感十足，透過大量折線設計，塑造出濃厚的美系充滿力量感的肌肉線條，並還首度加入家族知名的Pro-4X越野套件，多處施以防撞桿，加上專屬的20吋全地形越野輪胎，讓新一代Nissan Armada看起來相當威風又霸氣。

Pro-4X搭載氣壓懸吊，離地高度相比標準款可加高53mm來到244mm，擁有更強的地形適應能力。

▲新一代Nissan Armada動力採3.5升V6渦輪引擎。

原廠強調新一代Nissan Armada車身剛性大幅提升，動力採用與Infiniti QX80相同的3.5升V6引擎，搭載9速自排變速箱與四驅系統，來到456匹馬力，71.3公斤米扭力，並具有8,500磅的拖曳能力。Armada擁有33.9度接近角、25.3度通過角和24.3度離去角。

▲內裝科技感大幅升級，帶來更便利且舒適的回饋。

內裝一掃過去老態，採用科技感十足的數位座艙，提供12.3吋螢幕與12.3吋數位儀錶，部分車型還能升級到14.3吋螢幕，並具備氣壓懸吊、Pro Pilot輔助駕駛等豐富配備，加上Armada擅長的3排大空間，最多可容納8人座配置，新一代Armada不僅好料盡上，車內空間更大更舒適。

Nissan Armada目前主力放在北美、中東等市場販售，導入台灣機會不大，台灣Nissan目前休旅陣容維持Kicks、X-Trail，以及剛推出的Ariya電動休旅。