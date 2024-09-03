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納智捷n7交車破5千！與特斯拉Model Y差距不到700輛　9月入手n7優惠滿滿

▲納智捷n7全台交車破5千輛，離年度冠軍近了。（圖／翻攝自納智捷）

▲納智捷n7全台交車破5千輛，離年度冠軍近了。（圖／翻攝自納智捷）

記者徐煜展／綜合報導

納智捷n7攻勢、人氣持續發威，今年已累積超過5,000位車主，與特斯拉Model Y差距縮小形成拉鋸，離2024全年度電動車寶座只差最後一步，品牌近來喜慶交車破5,000輛，推出9月入主n7大禮包，送免費半年快充、電池自燃附加險、汽車竊盜損失險！

▲納智捷n7全台交車破5千輛，離年度冠軍近了。（圖／翻攝自納智捷）

▲納智捷n7、特斯拉Model Y差距僅剩610輛，紛紛覬覦今年的電車銷售寶座。

納智捷n7 8月因應消費者交車作調整，8月掛牌數下降至413輛，待9月則預期恢復穩定供應交車，不影響全年一萬台目標，而目前納智捷1～8月已經累積5,115輛成績，與特斯拉Model Y的5,724輛差距逐漸縮小，只要9～12月持續穩定破千銷量成績，要拿下今年台灣暢銷電動車寶座相信不是難事。

▲納智捷n7全台交車破5千輛，離年度冠軍近了。（圖／翻攝自納智捷）

▲納智捷n7全台交車破5千輛，離年度冠軍近了。（圖／翻攝自納智捷）

▲9月入手n7送半年快充、電池自燃附加險、汽車竊盜損失險！

喜慶全台交車破5,000輛，品牌特於9月攜手緊密合作的充電業者共同推出《快充LuxPass》限時專案，於當月入主n7全車系即享指定充電業者（EVOASIS、TAIL、U-POWER、iCHARGING、EVALUE及Yes！來電任選一家）半年免費快充的購車回饋，沒有家用充電樁也不必煩惱，本月入主承保乙式以上加贈電池自燃附加險、申辦指定分期加贈汽車竊盜損失險。

此外，納智捷與玉山銀行合作發行之LuxCard亮點聯名卡也隨著n7的熱銷持續受到車主的青睞申辦踴躍，本月玉山銀行特別針對Luxgen亮點聯名卡加碼推出刷卡購車12期0利率或單筆全額購車享0.5%亮點回饋無上限的會員專屬尊榮回饋，藉以感謝消費者一路以來對純電休旅n⁷的熱烈支持。

「LuxCard亮點聯名卡」具備汽車鑰匙、家充啟用卡等功能，讓LuxClub會員充電最高回饋可達40%！未來亮點卡也將新增多項使用途徑，包含LUXLIFE服務中心保養維修及線上商城消費抵用等用途，建構LuxClub會員最豐富的專屬尊榮服務生態。

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

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