台灣「Volvo入門休旅」全新命名曝光！將取代XC40、C40電動車

▲車安網曝光XC40、C40兩款電動休旅新車名！（圖／翻攝自車安網）

記者徐煜展／綜合報導

Volvo XC40 Recharge、C40 Recharge即將功成身退，近日車安網曝光EX40、EC40兩款新車名，預計就是因應Volvo未來能源轉型策略，將用來取代XC40 Recharge、C40 Recharge！

▲由XC40、C40延伸命名的Recharge電動版，未來將統一改由EX40與EC40。

Volvo近幾年來積極布局能源轉型，未來將轉變成全電動品牌，而從油車延伸的XC40 Recharge、C40 Recharge兩款電動車，因應集團策略，未來將變更為EX40、EC40來對外溝通。

Volvo旗下電動車作品，均是由E字母開頭，例如EX30、EX90等作品，未來讓消費者更容易與油車辨別差異，EX40、EC40將取代XC40 Recharge、C40 Recharge，車安網除了曝光新車名外，從名單可見，EX40、EC40將提供單馬達、雙馬達等動力配置。

▲新車命名預計在新年式更新時上架對外溝通。

Volvo XC40 Recharge、C40 Recharge在國外、台灣都相當熱賣，更是每月電動車TOP 10榜內常勝軍，隨著新車命名曝光，預計會在新年式更新上，為這2款車系換上全新車名。