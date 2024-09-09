鴻海平台打造「全新電動MPV」9月登場！車內化身舒適豪華小客廳

▲鴻海旗下夏普即將推出全新電動MPV概念車。（圖／翻攝自夏普）

記者徐煜展／綜合報導

隸屬於鴻海旗下的Sharp夏普，即將在9月17日舉辦的SHARP Tech-Day科技日帶來全新矚目的電動概念車，該車以鴻海EV電動車專用平台打造，不僅有著不俗的車室空間，車內更能化身成舒適豪華的行動小客廳！

▲該車將在9月17日亮相，建構在鴻海開放電車平台。

夏普即將推出電動概念車，命名為LDK+，採鴻海專用的開放電動車平台打造，外型採用方正挑高車頂MPV設計，揉合先進的AI互動、感測、AIoT技術，強調未來人類、新能源來結合生活舒適為訴求。

▲車內擁有不俗的大空間，打造出舒適的行動居家客廳！

新車目前尚未釋出太多細節，但僅知車內空間可是一大亮點，車內後排座椅可180度向後旋轉，四周百葉車窗隨著車門關上時下降，為車內提供私人的隱蔽空間。

LDK+提供專屬的車內私人空間，車內配備另有夏普的超大65吋液晶電視，加上簡易辦公桌椅等，能化身行動電影院、幼童遊戲區等，新車除了具備先進的AI技術等，在電池方面支援太陽能充電，並能提供外部供電給家電使用，更多細節資訊將在下周SHARP Tech-Day科技日揭開。