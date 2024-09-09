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「Mazda全新CX-80休旅」日本售價公布！6人、7人座3動力折合新台幣86萬

▲日本旗艦CX-80休旅預計10月正式上市，公開車型價格。（圖／翻攝自Mazda）

▲日本旗艦CX-80休旅預計10月正式上市，公開車型價格。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

日本日前發表的Mazda CX-80旗艦休旅，並預計10月正式上市，近來已公布車型價格，屬於日本Mazda旗艦的全新CX-80，當地提供3種動力，並有6、7人座車型可選，折合新台幣86萬起！

▲日本旗艦CX-80休旅預計10月正式上市，公開車型價格。（圖／翻攝自Mazda）

▲日本旗艦CX-80休旅預計10月正式上市，公開車型價格。（圖／翻攝自Mazda）

▲日本CX-80提供3種動力，採3排7人與6人座配置。

與台灣導入的CX-90不同，日本、歐洲Mazda以全新CX-80擔任品牌旗艦，近來日本揭露進一步的車型與售價，動力選擇有3.3升柴油、3.3升柴油＋48V、2.5升PHEV插電式油電3種可選，提供2WD、4WD與6人座、7人座等配置。

入門採用3.3升柴油Skyactiv-D 3.3，可搭配2WD、4WD，7人座開價3,943,500～5,307,500日圓，折合新台幣86～116萬。而6人座則為頂規專屬，售價5,214,000～5,450,500日圓，折合新台幣114～120萬。

▲日本旗艦CX-80休旅預計10月正式上市，公開車型價格。（圖／翻攝自Mazda）

▲6人座車型第2排採獨立座椅，主打更舒適質感。

中規為3.3升柴油搭配48V動力e-Skyactiv D 3.3，同樣有6、7人座等車型可選，日圓開價5,824,500～6,325,000日圓，折合新台幣128～140萬；擔任最頂規動力的2.5升PHEV油電售價6,391,000～7,122,500日圓，折合新台幣140～156萬。

台灣市場已陸續去年開始導入CX-60、CX-90等新生代產品，由於CX-90與CX-80都屬於品牌旗艦3排7人座代表，CX-80把重心放在日本、歐洲市場銷售上，台灣目前已導入CX-90，至於CX-80登台機會不高。

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關鍵字：MazdaCX-60CX-70CX-90CX-9SUV休旅7人座六缸引擎後驅CX-80CX-30

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