ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

新「賓士C-Class長軸」空間更大了！3動力大陸開賣折合新台幣151萬

▲大陸推出新年式賓士C-Class長軸款。（圖／翻攝自賓士）

▲大陸推出新年式賓士C-Class長軸款。（圖／翻攝自賓士）

記者徐煜展／綜合報導

大陸市場特別喜歡長軸車款，讓BMW、賓士Mercedes-Benz都在大陸推出專屬的長軸車型，近來賓士C-Class於大陸推出新年式長軸款，透過尺碼加大帶來比標準款更討喜的空間，提供3種動力可選折合新台幣151萬！

▲大陸推出新年式賓士C-Class長軸款。（圖／翻攝自賓士）

▲大陸新年式C-Class L長軸外觀維持不變，主要針對車內配備升級。

賓士在大陸市場提供多車系的長軸款，連年輕人喜愛的C-Class也沒放過，長軸款C-Class L新年式於大陸提供C200、C260、C350e等3種動力共計5款車型，人民幣開價33.48～41萬，折合新台幣151～185萬。

新年式長軸C-Class L外觀大致不變，尺碼4,882x1,820x1,461mm、軸距2,954mm，車長與軸距較標準款多了131、89mm，擁有更出色寬敞的乘坐空間，遠看還有小一號S-Class錯覺。

▲大陸推出新年式賓士C-Class長軸款。（圖／翻攝自賓士）

▲大陸推出新年式賓士C-Class長軸款。（圖／翻攝自賓士）

▲新年式針對多項輔助系統升級優化。

大陸新年式長軸C-Class L主要進行智慧輔助強化更新，搭載新的升級晶片，讓電腦運算能力更強大聰明，並搭載優化的L2＋等級的輔助駕駛功能，具有自動變化車道、自動遠離大車等功能，同時讓自動停車輔助使用變得更直覺。

動力維持1.5升渦輪＋48V、2.0升PHEV等配置，其中台灣較陌生沒導入過的
C350e插電式油電，以2.0升渦輪搭配電動馬達，綜效馬力來到340匹，具備WLTC純電續航力105公里。

►台灣「改款TOYOTA神車休旅」再曝光！汽油、油電雙動力今年見

►最多降31萬！台灣福特「Focus、Kuga、野馬電動休旅」國產進口都降價

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：賓士Mercedes-BenzGLBSUV休旅車GLCGLC CoupeCLAC-Class

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

167.2萬！台灣新年式Volvo XC40、V60接單2024-09-10

新「賓士C-Class長軸」空間更大了2024-09-10

「新TOYOTA Corolla測試車」現身2024-09-10

Skoda大改款Kodiaq休旅試駕2024-09-09

台灣Nissan Leaf電動車降價30萬2024-09-09

Alpine將推全新電動跑旅2024-09-09

57.9萬！中華三菱Colt Plus配備升級不加價2024-09-09

台灣「MG HS、ZS休旅」恐漲價2024-09-09

「Mazda全新CX-80休旅」日本售價公布2024-09-09

「Skoda入門休旅」改款新車現身2024-09-09

熱門文章

台灣Nissan Leaf電動車降價30萬2024-09-09

「新TOYOTA Corolla測試車」現身2024-09-10

新「賓士C-Class長軸」空間更大了2024-09-10

台灣「MG HS、ZS休旅」恐漲價2024-09-09

167.2萬！台灣新年式Volvo XC40、V60接單2024-09-10

Skoda大改款Kodiaq休旅試駕2024-09-09

台灣「改款TOYOTA神車休旅」再曝光2024-09-03

鴻海平台打造「全新電動MPV」9月登場2024-09-09

「Mazda全新CX-80休旅」日本售價公布2024-09-09

【周焦點】速霸陸大降價、CR-V百萬有找2024-09-07

相關新聞

台灣「MG HS、ZS休旅」漲價恐破百萬！MG4開放訂車排單、免費升級配備

台灣「MG HS、ZS休旅」漲價恐破百萬！MG4開放訂車排單、免費升級配備

「Mazda全新CX-80休旅」日本售價公布！6人、7人座3動力折合新台幣86萬

「Mazda全新CX-80休旅」日本售價公布！6人、7人座3動力折合新台幣86萬

「Skoda入門休旅」改款新車現身！1.0、1.5升雙動力今年印度上市

「Skoda入門休旅」改款新車現身！1.0、1.5升雙動力今年印度上市

只賣35萬！Nissan開賣「全新電動小車」進軍歐洲　換電、充電都能用

只賣35萬！Nissan開賣「全新電動小車」進軍歐洲　換電、充電都能用

Zeekr極氪「品牌第5款新車」大陸登場！7X電動中型休旅能跑705KM

Zeekr極氪「品牌第5款新車」大陸登場！7X電動中型休旅能跑705KM

讀者迴響

熱門文章

109萬！台灣「Nissan Leaf電動車」推限時優惠　一口氣降價30萬

109萬！台灣「Nissan Leaf電動車」推限時優惠　一口氣降價30萬

「新TOYOTA Corolla測試車」現身！1.6升渦輪將導入全新8速自排

「新TOYOTA Corolla測試車」現身！1.6升渦輪將導入全新8速自排

新「賓士C-Class長軸」空間更大了！3動力大陸開賣折合新台幣151萬

新「賓士C-Class長軸」空間更大了！3動力大陸開賣折合新台幣151萬

台灣「MG HS、ZS休旅」漲價恐破百萬！MG4開放訂車排單、免費升級配備

台灣「MG HS、ZS休旅」漲價恐破百萬！MG4開放訂車排單、免費升級配備

167.2萬起、入手多22.7萬！台灣「新年式Volvo XC40、V60」接單公布

167.2萬起、入手多22.7萬！台灣「新年式Volvo XC40、V60」接單公布

Skoda「大改款Kodiaq」7人座休旅試駕　內外觀提升、配備全面進化

Skoda「大改款Kodiaq」7人座休旅試駕　內外觀提升、配備全面進化

台灣「改款TOYOTA神車休旅」再曝光！汽油、油電雙動力今年見

台灣「改款TOYOTA神車休旅」再曝光！汽油、油電雙動力今年見

鴻海平台打造「全新電動MPV」9月登場！車內化身舒適豪華小客廳

鴻海平台打造「全新電動MPV」9月登場！車內化身舒適豪華小客廳

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366