新「賓士C-Class長軸」空間更大了！3動力大陸開賣折合新台幣151萬

▲大陸推出新年式賓士C-Class長軸款。（圖／翻攝自賓士）

記者徐煜展／綜合報導

大陸市場特別喜歡長軸車款，讓BMW、賓士Mercedes-Benz都在大陸推出專屬的長軸車型，近來賓士C-Class於大陸推出新年式長軸款，透過尺碼加大帶來比標準款更討喜的空間，提供3種動力可選折合新台幣151萬！

▲大陸新年式C-Class L長軸外觀維持不變，主要針對車內配備升級。

賓士在大陸市場提供多車系的長軸款，連年輕人喜愛的C-Class也沒放過，長軸款C-Class L新年式於大陸提供C200、C260、C350e等3種動力共計5款車型，人民幣開價33.48～41萬，折合新台幣151～185萬。

新年式長軸C-Class L外觀大致不變，尺碼4,882x1,820x1,461mm、軸距2,954mm，車長與軸距較標準款多了131、89mm，擁有更出色寬敞的乘坐空間，遠看還有小一號S-Class錯覺。

▲新年式針對多項輔助系統升級優化。

大陸新年式長軸C-Class L主要進行智慧輔助強化更新，搭載新的升級晶片，讓電腦運算能力更強大聰明，並搭載優化的L2＋等級的輔助駕駛功能，具有自動變化車道、自動遠離大車等功能，同時讓自動停車輔助使用變得更直覺。

動力維持1.5升渦輪＋48V、2.0升PHEV等配置，其中台灣較陌生沒導入過的

C350e插電式油電，以2.0升渦輪搭配電動馬達，綜效馬力來到340匹，具備WLTC純電續航力105公里。