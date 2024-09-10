167.2萬起、入手多22.7萬！台灣「新年式Volvo XC40、V60」接單公布

▲台灣Volvo於官網釋出新年式XC40、V60，將取消入門款。（圖／翻攝自Volvo）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Volvo於官網釋出新年式XC40、V60接單消息，並預告2款車系入門款即將完售出清倒數中，這也讓XC40、V60未來入手門檻將上漲不少，XC40從167.2萬起、V60來到195萬。

▲XC40擬取消T2車型官網正在出清，未來將由B3車型取代。

XC40原先入門款T2車型，正在出清倒數，原售價144.5萬，優惠價143萬，未來將以B3動力取代，XC40 B3新年式官網接單價167.2萬，可搭配6.6萬Plus Pack選配套件來到173.8萬，未來T2車型取消，Volvo XC40入手門檻較過去多了22.7萬！

Plus Pack套件包含360度環景、電動尾門、Keyless免鑰匙、副駕駛電動調整座椅等實用配備。

▲V60新增Plus B4，取消Plus B3，舊年式Ultimate B4祭出降價優惠促銷。

在旅行車V60車系上也有調整，過去185萬的Plus B3車型將取消，新增195萬的Plus B4車型，提供8.19萬的Plus Pack選配套件來到203.19萬，而舊年式Ultimate B4以降價優惠10萬的210萬促銷中。

V60 Plus Pack套件較XC40來得更豐富，升級HUD抬頭顯示、360度環景、H/K音響等配備。