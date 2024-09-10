153.8萬！台灣「新一代Skoda Kodiaq 7人座休旅」開賣　有感升級更安全

▲新一代Skoda Kodiaq 7人座休旅登台開賣！（圖／記者徐煜展、林鼎智攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Skoda原廠於9月10日正式發表新一代Kodiaq 7人座休旅，徹底改頭換面、內裝安全有感升級的新Kodiaq，在台灣提供1.5升、2.0升兩種動力配置，初上市就給出限量500輛優惠價，1.5升渦輪153.8萬、2.0升渦輪173.8萬！

▲新一代Kodiaq尺碼放大空間更加分，車頭採用集團最新的Matrix LED頭燈。

新一代Kodiaq在全新外觀加持下，加上尺碼放大，不僅讓氣勢更威風，並帶來更寬敞的乘坐空間。新一代Kodiaq車身尺碼4,758 x 1,864 x 1,659 mm、軸距2,791mm，較前代車型車長增加61 mm之譜。新Skoda Kodiaq一掃過去笨重感，全新水箱護罩、LED矩陣頭燈等，為Skoda Kodiaq帶來不少年輕、活潑印象。

外觀設計不是擺著好看而已，升級Matrix LED 2.0智慧複眼頭燈組，單側頭燈從原本24顆單體提升至36顆，使照明亮度提升15%、廣度增50%，具有更佳的夜間照明效果。

▲內裝科技、空間有感提升，配備應有盡有相當豐富。

內裝科技大幅加強，在台灣提供質感加分的雙色內裝搭配，搭載最新的13吋多媒體中控螢幕，結合10吋數位儀錶、HUD抬頭顯示、電子線傳排檔等，讓新Kodiaq展現更有誠意的數位科技感。

重點車室空間，第3排頭部空間更充裕，行李廂空間較上一代增加來到845L，3排座椅打平後，來到2,035L水準。

▲全車系搭載9具安全氣囊，具備更完善的安全防護。

安全防護更是維持品牌訴求的高標準，具有L2輔助駕駛前提下，新Kodiaq增加Front Assist前方輔助系統、閃避轉向輔助、後方行人自動煞車輔助功能，盲點偵測從原本70公尺的偵測距離增加至90公尺，加上9具安全氣囊，落實完善的行車安全防護。

▲台灣提供1.5升、2.0升渦輪等配置。

可惜的是，台灣依舊沒導入國外PHEV插電式油電，新Kodiaq提供1.5升渦輪、2.0升渦輪等配置，主力的1.5升渦輪結合48V輕油電，搭配7速DSG變速箱，達到150匹馬力、25.5公斤米扭力，2.0升渦輪則有204匹馬力輸出。