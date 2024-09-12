改款「TOYOTA RAV4、Harrier休旅」今年見！油電升級更省油大陸將上市

▲一汽豐田流出RAV4、Harrier休旅改款動向。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

一汽豐田內部日前流出改款TOYOTA RAV4內部簡報，近來定位高一階的Harrier也有消息曝光，身為旗下熱門休旅代表的RAV4、Harrier，將在近期推出改款上市，其中Harrier將搭載升級新油電系統！

▲大陸新RAV4針對外型作修改。（圖／翻攝自《汽車之家》）

一汽豐田TOYOTA RAV4（當地稱榮放）改款將帶來外觀、內裝升級，尺碼4,610x1,865x1,685mm、軸距2,690mm變化不大，從流出簡報得知，車頭著重在水箱護罩、下擾流等部分進行修飾，相較舊款的斯文形象，整容過後的新RAV4帶來更粗獷的霸氣感，增添不少氣勢。

在車側部分也做了一些修改，導入新設計的側裙造型，後方車尾針對後擋風玻璃周圍飾板調整，另外後方下擾流保桿設計也經過重新修改，整體搭配起來，新RAV4在外型上頗有新意。

▲車內用料升級，帶來更好的質感表現。

車內鋪陳格局大致與現行款相當，但大幅針對用料材質、細節作升級調整，包含中控台、門飾板、中央扶手等，用上大量木紋、鋼琴黑色烤漆等材質點綴，並導入提高視覺層次的車縫線，新RAV4內裝質感有感提升。

▲新TOYOTA Harrier將帶來更省油的油電動力。

在大陸稱為淩放的TOYOTA Harrier也傳出改款消息，新車尺碼4,755x1,855x1,660mm、軸距2,690mm，被譽為高級款RAV4的TOYOTA Harrier，改款將配有19吋新鋁圈，採用豐田家族最新的油電HEV徽飾，當地有消息表示，TOYOTA Harrier將搭載最新油電系統，部分車型油電來自深圳比亞迪三元鋰電池電芯。