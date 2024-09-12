Skoda「全新入門電動休旅車」設計稿首度公開！實車預計10月亮相

圖文／7Car 小七車觀點

Škoda 即將發表品牌全新入門電動休旅車 Elroq，實車預計將於 10 月正式亮相。而官方近期也逐步釋出新車的資訊，近日更是首度公開原廠設計草圖，可一覽其卸下偽裝貼紙的面貌。

▲Škoda Elroq 官方設計稿首度公開。

Škoda Elroq 定位在一款小型電動休旅車，其是 Škoda 第一款採用品牌最新的 Modern Solid 設計語彙的車型，全新的設計理念將帶來了更具搶眼的外觀造型。最關鍵的部分是名為「Tech-Deck」車頭輪廓，將承襲自 2022 年登場的 Vision 7S 概念車上看到的設計，採用更寬大的線條設計，同時頭燈將極大化的縮小於車側，而原廠也透過照片暗示新車將擁有全新造型的 LED 頭燈組。另外在 Elroq 還可以看到全新的設計特徵，包含取代現有廠徽，位於前艙蓋前緣的品牌英文字母，以及可發光式的格柵。

內裝部分，Škoda Elroq 將規劃提供四種不同內裝主題，分別是 Loft、Lodge、Suite 和 Studio。 其中 Loft 以 Recytitan 為特色，是一種由 78% 再生 PET 製成的材質，同時 Elroq 也是品牌首款採用「回收使用舊服飾」的車款，而上述的舊服飾則是已經過加工過製成高品質的紗線和織布。而全新的 Recytitan 材質將分布於車內的椅套、門板、儀表板、扶手等處，原廠強調這款材料能提供「舒適性、耐用度，並兼顧可持續性的完美平衡」。

Elroq 全車系均配備 Travel Assist 駕駛輔助系統、遠端停車以及 9 顆安全氣囊。雖然這次未直接公開車艙照片，但原廠表示內部具備充足的儲物空間和 470 公升的行李廂空間，後排座椅折疊平放後可擴增至 1,580 公升。

Škoda Elroq 將以 Elroq 50、60、85 和 85x 的車型編成進行販售。入門車型配備 55kWh 電池，後軸搭載 168hp 單電動馬達，而 Elroq 60 則配備了更大的 63kWh 電池組和 201hp 後軸馬達。上述兩款車型的極速均可達 160km/h。

85 和 85x 車型則搭載容量達 82kWh 電池組。Elroq 85 後軸馬達提升至 282hp，85x 於前軸上再加入一組小型馬達，綜效輸出則可產生 295hp。官方表示 85 系列的車型續航里程都可超過 560 公里。全車系均支援直流快速充電，但只有 85 和 85x 提供 175kW 充電。Škoda 表示，所有車型均可透過直流充電器在 28 分鐘內將電量從 10% 充電至 80%，交流充電器則有 11 kW 的充電功率。本站將會持續追蹤 Škoda Elroq 最新消息，敬請關注後續追蹤報導。