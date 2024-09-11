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賓士「電動概念超跑」德國空運來台展演！還有970萬邁巴赫＆電動大G

▲賓士「電動概念超跑」德國空運來台展演！還有970萬邁巴赫＆電動大G。（圖／記者張慶輝攝）

▲台灣賓士近期舉辦《111% Mercedes-Benz》特展，國際級規格免預約免費開放參觀。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Mercedes-Benz台灣賓士日前才在國家兩廳院藝文廣場發表全新G-Class越野休旅，近日又將在該處展開國際級規格特展《111% Mercedes-Benz》，不僅特別從德國原廠空運電動概念超跑Vision One-Eleven作為主秀車，包括要價970萬的Mercedes-Maybach邁巴赫EQS 680 SUV、以及甫發表的「電動大G」G 580都在現場同台展演，民眾毋需預約即可免費入場參觀。

▲賓士「電動概念超跑」德國空運來台展演！還有970萬邁巴赫＆電動大G。（圖／記者張慶輝攝）

▲台灣賓士上周才在兩廳院藝文廣場發表全新G-Class，近期又在原地展開超高規格特展，讓車迷能大飽眼福。

為了彰顯品牌在豪華優雅的外表之下，背後所付出的偏執、努力與創新，特展總共規畫了6大主題，一進門就能看到象徵品牌前瞻設計的EQS 680 SUV，一旁的E-Class則突顯先進製造技術，G 580代表著團隊對於測試與征服極限的偏執，GLS 450 4MATIC象徵賓士對零事故的嚮往，至於SL 55 4MATIC+，則是展現了Mercedes-AMG對於速度的渴望。

▲賓士「電動概念超跑」德國空運來台展演！還有970萬邁巴赫＆電動大G。（圖／記者張慶輝攝）

▲賓士「電動概念超跑」德國空運來台展演！還有970萬邁巴赫＆電動大G。（圖／記者張慶輝攝）

▲包括身價高達970萬的Mercedes-Maybach EQS 680 SUV（上圖）與甫發表的電動大G（下圖）都同台展出。

此次特展中最亮眼的主秀車，即是台灣賓士特別從德國斯圖加特空運來台的Vision One-Eleven，其靈感源自60至70年代的傳奇車款C 111，除了沿襲了古銅橘色塗裝與歐翼車門外，整體線條也透過先進數位化工程技術產生，以此降低風阻並提高穩定性，頭尾燈具以像素化方式呈現，不僅帶有復古風格，也能顯示動態資訊。

▲賓士「電動概念超跑」德國空運來台展演！還有970萬邁巴赫＆電動大G。（圖／記者張慶輝攝）

▲賓士「電動概念超跑」德國空運來台展演！還有970萬邁巴赫＆電動大G。（圖／記者張慶輝攝）

▲賓士「電動概念超跑」德國空運來台展演！還有970萬邁巴赫＆電動大G。（圖／記者張慶輝攝）

▲台灣賓士特別向原廠爭取，將Vision One-Eleven電動概念超跑從德國斯圖加特空運來台展出。

車內銀色座椅樣式是仿照F1賽車，並配有橘色4點式安全帶，除了熱血的戰鬥姿態外，還能透過Lounge模式將座椅放倒，並與底盤、中控台與後車廂成為一體化空間；在橘色真皮多功能方向盤與懸浮式螢幕外，中控台上還有點陣化的數位儀表，另外也具備擴增實境顯示功能，搭配Magic Leap 2 AR眼鏡後，能將真實與虛擬合而為一。

▲賓士「電動概念超跑」德國空運來台展演！還有970萬邁巴赫＆電動大G。（圖／記者張慶輝攝）

▲賓士「電動概念超跑」德國空運來台展演！還有970萬邁巴赫＆電動大G。（圖／記者張慶輝攝）

▲Vision One-Eleven的駕駛姿態既可以戰鬥也可以很放鬆，點陣式的數位儀表還會隨角度變化而呈現不同效果。

作為電動超跑，Vision One-Eleven的動力配置也很有看頭，Mercedes-AMG開發的全新電池系統，採用高性能液圓柱形電池，透過精確溫控確保穩定輸出，全新原料則能提升效率與性能；馬達採用與英國YASA共同開發的軸向磁通馬達，體積與重量為傳統馬達的三分之一，在確保性能表現的同時，還能有更自由的空間可以運用。

▲賓士「電動概念超跑」德國空運來台展演！還有970萬邁巴赫＆電動大G。（圖／記者張慶輝攝）

▲動力採用Mercedes-AMG最新開發的電池系統，並搭配與英國YASA共同開發的軸向磁通馬達。

《111% Mercedes-Benz》特展將從9／14一路持續至9／22，一般民眾毋需預約即可免費入場參觀，另外也可透過網路預約專人導覽（每日名額有限，額滿為止），完成指定社群互動還能獲得品牌小禮，另外車主還可透過「Mercedes-Benz Pass賓士暢行」領取白金會員專屬權益，特展期間每日限量提供50組精緻茶點。

《111% Mercedes-Benz》特展資訊

展期：9／14（六）起至9／22（日）止
時間：每日中午12點至晚上7點（最後入場時間晚上6：30）
地點：兩廳院藝文廣場
費用：免預約免費入場（專人導覽需網路預約，每日名額有限）
詳細資訊：https://mbtw.me/nuy3

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