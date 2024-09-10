行競科技「浸沒式冷卻電池典範工廠」啟用　讓電動車告別過熱起火

▲行競科技啟用位於桃園龜山華亞科技園區的浸沒式冷卻電池技術典範工廠。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／桃園報導

專注於浸沒式冷卻電池技術的行競科技，今（10）日於桃園龜山華亞科技園區啟用全球首座量產線，並將其命名為「典範工廠」，包括日本農建機大廠Kubota、奧地利船舶公司smartIQ、智榮基金會董事長施振榮、電池芯大廠與各領域夥伴都出席開幕儀式，突顯了行競科技在該技術領域的領導地位。

▲包括施振榮（右3）在內的產業合作夥伴，都親自出席行競科技新廠開幕活動。

相較於傳統作法，浸沒式冷卻電池技術是將電池芯直接泡在工程絕緣冷卻液中，不僅能讓電池維持在最佳工作溫度，快充效率高且壽命長，當發生熱失控時，也能在30秒內從上千度降至100度以下，避免災害進一步擴大，現場也展出了經過嚴苛「3針測試」的電池組，即使一次多顆電芯遭受穿刺，也能將損害控制在一定範圍內，並未發生全面失控的狀況，這也解決了電動車過熱起火的最大痛點。

▲以往電動車最害怕的過熱起火問題，透過浸沒式冷卻電池技術能在30秒內從上千度降至100度以下，現場也展出經過3針測試的實體，成功將損害控制到最小。

除了電動車／電動超跑外，行競科技的電池組也廣泛應用在各領域，像是日本有著百年歷史的農建機大廠Kubota就與行競科技長期合作，而全新的浸沒式儲能系統XES200能在風電、光電、資料中心與工業儲能等領域發揮關鍵作用，另外CTC底盤式浸沒式冷卻電池則可搭載於運輸車輛，現場也展示了各式實際應用，行競科技在全球更有超過20家跨國產業夥伴與客戶，從車輛到儲能系統都有涉足。

▲除了應用在車輛外，行競科技的產品也深入了新能源、工業儲能等領域，最新的CTC底盤浸沒式電池也搭載在運輸車輛上。

座落於桃園龜山華亞科技園區的典範工廠，採用標準製造與先進製造2種模式，而且還是台灣首座「CTP無模組電池系統」產線，能減少20%零件數量與30%組裝工時，並同時獲得歐盟電動車與儲能系統安全認證；值得一提的是，過去電池組進行出貨前品檢時，放電測試都是直接將電能化作熱能消耗掉，為了減少對環境的衝擊，行競科技採用儲能系統將電池組放出的電能收回，再供應給廠內使用，以此實現永續的目標。