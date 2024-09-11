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賓利「最強4門房車」登場！換搭782匹油電動力、加速破百僅3.5秒

▲影片來源：Bentley

記者林鼎智／綜合報導

賓利（Bentley）全新第4代Flying Spur亮相，新車也是賓利史上最強悍的4門房車，在告別6.0升W12引擎後以4.0升V8 PHEV油電動力取代，並標配4輪轉向系統、動態懸吊、主動扭矩導引控制系統與電子限滑差速器，預計今年底就能開始交車，台灣則要等到明年導入。

▲2025賓利Flying Spur 。（圖／翻攝自Bentley）

▲賓利全新第4代Flying Spur亮相，告別W12引擎後，換搭V8插電式油電動力，具有更強悍的輸出與節能表現。（圖／翻攝自Bentley，以下同）

新Flying Spur以4.0升V8雙渦輪引擎、25.9kWh電池及190匹電動馬達組成，搭配8速雙離合自手排變速箱、4輪驅動下，具有最大馬力782匹／102公斤米扭力輸出，靜止加速破百僅需3.5秒，純電續航表現76公里，若在滿油、滿電的情況下，單趟最大續航可來到829公里，可說是又會跑、又少吃草。

▲2025賓利Flying Spur 。（圖／翻攝自Bentley）

▲Flying Spur外觀變化不多，但仍提供豐富客製化搭配，光車色就多達101款、22款真皮顏色等。

外觀上Flying Spur變化不大，標誌性的圓型頭燈還在，但換上重新設計的水箱護罩、前保桿，另外也提供多達101款車色、搭配22吋多幅式雙色鋁圈。

內裝則具有數位儀表、12.3吋觸控螢幕，並提供22款真皮顏色、11款搭配色、8種木紋飾板等高達700種組合搭配，另外也首次提供全車4張座椅選配舒適健康套件，具有按摩、自動空調調整等功能，還能選配2,200W輸出的Naim頂級音響，多達19支揚聲器。

▲2025賓利Flying Spur 。（圖／翻攝自Bentley）

▲2025賓利Flying Spur 。（圖／翻攝自Bentley）

▲2025賓利Flying Spur 。（圖／翻攝自Bentley）

▲車內也具有數位儀表、12.3吋中控螢幕，首度提供4張座椅選配舒適健康套件，具有按摩、自動空調調整等功能。

新Flying Spur也有先進底盤科技，標配Bentley Performance主動式底盤、4輪轉向系統、Bentley Dynamic Ride主動式懸吊、主動扭矩導引控制系統與電子限滑差速器，全車也採48.3：51.7重量分配，具有強悍動力與操控表現。

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