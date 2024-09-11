比亞迪「旗艦房車」2度改款升級！油電、電動動力任選　配備滿滿

▲比亞迪暢銷房車「漢」近日在大陸二度小改款上市，升級LiDAR光學雷達系統，電動車也從原本400V升級至800V快充架構。（圖／翻攝自BYD，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

大陸比亞迪（BYD）暢銷房車改款升級！比亞迪漢共有PHEV插電式油電、EV電動兩種選擇，此次2度小改款不僅升級LiDAR光學雷達系統，內裝配備也更好，同時電動車也換上自家Blade刀片電池，並採800V電能架構，升級幅度很大。

▲比亞迪漢共有PHEV油電、EV電動車，此次兩種動力車型的外觀更一致，全車11顆氣囊。



比亞迪在2020年推出漢、2022年小改款，此次2度小改款也將油電車的外型與電動車看齊，並新增時尚灰車色、黑化運動套件，其中漢DM-i油電車座艙升級15.6吋中控螢幕，並具有Nappa真皮內裝、鋁質／木紋飾板、雙前座通風加熱座椅與 Dynaudio音響系統（775W輸出、12支揚聲器）等。

▲車內有雙前座通風加熱座椅、15.6吋中控螢幕、Dynaudio音響系統（775W輸出、12支揚聲器）。



不僅如此，漢DM-i油電車也在安全性升級LiDAR光學雷達系統，全車多達31具感測器，結合Nvidia Orin-X晶片進行運算處理；操控上也改為後5連桿懸吊結構，並具有可變阻尼系統，結合第5代DM-i油電系統，以1.5升汽油渦輪引擎搭配電動馬達，具有綜效馬力422匹、純電續航125公里，一桶油最遠可達1,350公里。

▲漢電動車換上自家800V刀片電池，共有3種動力輸出，最大續航力達701公里。



漢EV電動車方面，也換上新款800V的比亞迪刀片電池，可支援更高的直流快充，充電10分鐘即可跑160公里。漢電動車採單馬達前驅，共有201匹、225匹、241匹3種輸出，CTLC續航力則自506-701公里不等。

目前新一代比亞迪漢已在大陸開放預訂，PHEV油電車售價自165,800-225,800人民幣（折合新台幣約74.9萬-102萬）、電動車則自179,800-235,800人民幣（折合新台幣約81.2萬-106.5萬），其中PHEV油電車的入手價還比改款前便宜4,000人民幣（折合新台幣約1.8萬）。