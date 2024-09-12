BMW「新4系列GranCoupe、i4電動車」9／26上市　升級影音＆雷射尾燈

▲BMW總代理汎德宣布新一代4系列GranCoupe 4門轎跑、i4電動車將在9／26正式發表。（圖／翻攝自BMW，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

繼今年4月小改款4系列GranCoupe 4門轎跑（以下簡稱4GC）、i4電動房車海外發表後（報導請點此），BMW台灣總代理汎德今（12）日也發出媒體邀請，確定將在9／26正式上市，其中4GC導入48V輕油電系統，而i4電動車也傳出接單價277萬起。

▲新4GC及i4都換上新款箭矢型頭燈組，並具有雷射尾燈、升級BMW OS 8.5影音系統，使4系列全車系皆升級OS 8.5影音系統。



首先在4GC方面，與先前Coupe、M4看齊，換上新款頭燈組、重新調整水箱護罩，並換上與M4 CSL相同的雷射尾燈，原廠也新增金屬綠、金屬紅2款車色、並加大尾管口徑達100mm，讓這款4門轎跑更具跑格。

小改款4GC座艙也升級BMW Operating System 8.5影音系統，減少實體按鍵，另外也標配運動座椅，具有Sensatec真皮縫面，也增添新款髮絲紋、木紋內飾板。

▲新4GC皆導入48V輕油電系統，將有2.0升4缸渦輪、3.0升直6渦輪兩種動力。



動力上，4GC也全面導入輕油電系統，其中430i搭載2.0升4缸汽油渦輪+48V輕油電系統，具最大馬力255匹／40.8公斤米扭力；M440i車型則採3.0升直6渦輪引擎+48V輕油電系統，具386匹／55公斤米扭力。

至於i4電動車方面，先前經銷端也傳出預售接單，入門i4 eDrive40預售277萬元，較小改前漲價7萬，而i4 M50車型則漲8萬來到333萬，外觀上同樣更新箭矢型頭燈組、雷射尾燈、水箱護罩消光鍍鉻邊框，另外也針對i4 M50提供19、20吋輪圈與Racing Package套件，後者選配價22萬。

▲BMW新i4電動車將有入門eDrive40、M50兩種車型，預售價分別為277萬元、333萬，較先前分別小漲7萬、8萬元。