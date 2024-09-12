233.79萬「新特斯拉Model 3」台灣開始交車！460匹馬力、3.1秒加速超快

▲改款新Model 3 Performance台灣9月開始交車！（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

4月底台灣開放訂車的改款新特斯拉Model 3 Performance，《ETtoday車雲》已向內湖原廠銷售端取得最新消息，車系最強、最快的Model 3 Performance，從9月開始已經陸續交付給台灣消費者！

▲特斯拉Model 3 9月交車將有成長，加上Performance首次應援將為銷量帶來助攻。

上個月特斯拉Model 3僅有零星的99輛交車，9月開始預計會有爆發性成長，9月除了有標準款交付外，最快、最強的Model 3 Performance也在本月首次交車給台灣車迷。

新Model 3 Performance採用雙馬達四驅，馬力來到460匹、3.1秒破百加速衝刺，WLTP續航力528km，Model 3 Performance不僅性能優異，外觀、內裝好料配備盡上。

▲內裝配有精髓的跑車座椅，裡裡外外給人濃厚的戰鬥氣息。

外觀基本有星空灰車色，珍珠白、烈焰紅、深海藍、純黑作為加價選配，相較標準款，新Model 3 Performance採用更有攻擊性的空力套件，搭配全新20吋Pirelli P Zero 4性能跑胎，規格為前235/35R20、後275/30R20，另還有19吋可搭配，採用顯眼的紅色剎車卡鉗，帶來滿滿性能熱血感。