ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

233.79萬「新特斯拉Model 3」台灣開始交車！460匹馬力、3.1秒加速超快

▲改款新Model 3 Performance台灣9月開始交車！（圖／翻攝自特斯拉）

▲改款新Model 3 Performance台灣9月開始交車！（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

4月底台灣開放訂車的改款新特斯拉Model 3 Performance，《ETtoday車雲》已向內湖原廠銷售端取得最新消息，車系最強、最快的Model 3 Performance，從9月開始已經陸續交付給台灣消費者！

▲改款新Model 3 Performance台灣9月開始交車！（圖／翻攝自特斯拉）

▲特斯拉Model 3 9月交車將有成長，加上Performance首次應援將為銷量帶來助攻。

上個月特斯拉Model 3僅有零星的99輛交車，9月開始預計會有爆發性成長，9月除了有標準款交付外，最快、最強的Model 3 Performance也在本月首次交車給台灣車迷。

新Model 3 Performance採用雙馬達四驅，馬力來到460匹、3.1秒破百加速衝刺，WLTP續航力528km，Model 3 Performance不僅性能優異，外觀、內裝好料配備盡上。

▲改款新Model 3 Performance台灣9月開始交車！（圖／翻攝自特斯拉）

▲改款新Model 3 Performance台灣9月開始交車！（圖／翻攝自特斯拉）

▲內裝配有精髓的跑車座椅，裡裡外外給人濃厚的戰鬥氣息。

外觀基本有星空灰車色，珍珠白、烈焰紅、深海藍、純黑作為加價選配，相較標準款，新Model 3 Performance採用更有攻擊性的空力套件，搭配全新20吋Pirelli P Zero 4性能跑胎，規格為前235/35R20、後275/30R20，另還有19吋可搭配，採用顯眼的紅色剎車卡鉗，帶來滿滿性能熱血感。

►台灣「改款TOYOTA神車休旅」再曝光！汽油、油電雙動力今年見

►最多降31萬！台灣福特「Focus、Kuga、野馬電動休旅」國產進口都降價

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：tesla電動車電池Model YModel 3Model XModel S休旅車房車Cybertruck

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

「TOYOTA旗艦Century」長軸版將問世2024-09-12

40萬有找！MG「全新電動跨界」開賣2024-09-12

233.79萬「新特斯拉Model 3」台灣開始交車2024-09-12

「新一代Mazda CX-5」明年見當先發2024-09-12

改款TOYOTA RAV4、Harrier休旅今年見2024-09-12

Skoda新入門電動休旅設計稿公開2024-09-12

TOYOTA獲批准開發＆生產固態電池2024-09-11

Suzuki新Swift Sport傳12月亮相2024-09-11

比亞迪「旗艦房車」2度改款升級2024-09-11

賓士電動概念超跑德國空運來台展演2024-09-11

熱門文章

台灣「TOYOTA神車休旅改款」三度曝光2024-09-11

改款TOYOTA RAV4、Harrier休旅今年見2024-09-12

Skoda新入門電動休旅設計稿公開2024-09-12

賓士電動概念超跑德國空運來台展演2024-09-11

「新一代Mazda CX-5」明年見當先發2024-09-12

233.79萬「新特斯拉Model 3」台灣開始交車2024-09-12

TOYOTA獲批准開發＆生產固態電池2024-09-11

Suzuki新Swift Sport傳12月亮相2024-09-11

40萬有找！MG「全新電動跨界」開賣2024-09-12

新一代「三菱7人座休旅」首度現身2024-09-05

相關新聞

40萬有找！MG「全新電動跨界」開賣　配備豐富不陽春、續航331公里

40萬有找！MG「全新電動跨界」開賣　配備豐富不陽春、續航331公里

「新一代Mazda CX-5油電」明年見當先發！4款新車今年公開

「新一代Mazda CX-5油電」明年見當先發！4款新車今年公開

改款「TOYOTA RAV4、Harrier休旅」今年見！油電升級更省油大陸將上市

改款「TOYOTA RAV4、Harrier休旅」今年見！油電升級更省油大陸將上市

Skoda「全新入門電動休旅車」設計稿首度公開！實車預計10月亮相

Skoda「全新入門電動休旅車」設計稿首度公開！實車預計10月亮相

TOYOTA獲日政府批准「開發＆生產固態電池」！電動車充滿可跑1000KM

TOYOTA獲日政府批准「開發＆生產固態電池」！電動車充滿可跑1000KM

讀者迴響

熱門文章

台灣「TOYOTA神車休旅改款」三度曝光！汽油、油電雙動力預計第4季上場

台灣「TOYOTA神車休旅改款」三度曝光！汽油、油電雙動力預計第4季上場

改款「TOYOTA RAV4、Harrier休旅」今年見！油電升級更省油大陸將上市

改款「TOYOTA RAV4、Harrier休旅」今年見！油電升級更省油大陸將上市

Skoda「全新入門電動休旅車」設計稿首度公開！實車預計10月亮相

Skoda「全新入門電動休旅車」設計稿首度公開！實車預計10月亮相

賓士「電動概念超跑」德國空運來台展演！還有970萬邁巴赫＆電動大G

賓士「電動概念超跑」德國空運來台展演！還有970萬邁巴赫＆電動大G

「新一代Mazda CX-5油電」明年見當先發！4款新車今年公開

「新一代Mazda CX-5油電」明年見當先發！4款新車今年公開

233.79萬「新特斯拉Model 3」台灣開始交車！460匹馬力、3.1秒加速超快

233.79萬「新特斯拉Model 3」台灣開始交車！460匹馬力、3.1秒加速超快

TOYOTA獲日政府批准「開發＆生產固態電池」！電動車充滿可跑1000KM

TOYOTA獲日政府批准「開發＆生產固態電池」！電動車充滿可跑1000KM

Suzuki新一代Swift Sport傳12月亮相！150匹馬力、手排＆自排都有

Suzuki新一代Swift Sport傳12月亮相！150匹馬力、手排＆自排都有

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366