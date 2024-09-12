40萬有找！MG「全新電動跨界」開賣　配備豐富不陽春、續航331公里

▲印度推出全新MG Windsor，搶攻入門電動車市場！（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

來自集團的寶駿雲朵，印度MG以換標貼牌方式推出全新Windsor跨界電動車，不僅外型動感活潑，內裝配備更是不陽春，當地售價折合新台幣僅要38萬！

▲MG Windsor車長僅有4米2，不過軸距2米7擁有不錯的車室空間。

MG Windsor於印度上市搶一級電動車戰區，當地售價99.9萬盧比，折合新台幣約38萬左右，MG Windsor擁有相當靈巧的尺碼布局，僅有4,295x1,850x1,677mm，利於穿梭擁擠的都市鬧區，而2,700mm的軸距表現為MG Windsor帶來不容小覷的空間。

▲MG Windsor續航力331公里，充電0～80%約55分鐘。

MG Windsor外觀設計與寶駿雲朵雷同，圓潤活潑可愛搭配黑色輪拱、貫穿式燈組，帶來不錯的辨識度，動力採用單馬達配置，提供136匹馬力，採38千瓦小時磷酸鋰電池，續航力為331公里，支援45kW直流快充，0～80%充電需花費55分鐘。

▲MG Windsor不僅擁有超大螢幕，玻璃天窗為車室帶來不少亮點。

內裝是MG Windsor一大亮點，配有Excite、Exclusive、Essence三種等級，中階款就擁有超大的15.6吋多媒體螢幕、無線手機充電、360度環景等；高階款則加入加分的全景玻璃天窗，另搭載256色氣氛燈、高級音響、前排通風座椅等。

後廂容積一般狀況可達到最大606L容積，可放入10個20吋行李箱，而後排座椅全部放倒後達到1,707L，並能使用可傾斜135度的後排座椅，直接變成舒適的沙發床。