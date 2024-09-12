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「新一代Mazda CX-5油電」明年見當先發！4款新車今年公開

▲Mazda將在今年舉行產品會報，即將揭露4款新車動向。（圖／翻攝自Mazda）

▲Mazda將在今年舉行產品會報，即將揭露4款新車動向。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

海外Mazda預計今年第4季將對外舉行產品研究會，內容將揭露品牌未來發展動向，其中包含有4款新車將公開，而期待已久的新一代CX-5不意外就是會中一大焦點，將搭載全新的油電系統！

▲Mazda將在今年舉行產品會報，即將揭露4款新車動向。（圖／翻攝自Mazda）

▲新一代CX-5將成為最大亮點，預計明年量產。

海外高層日前就表示新一代Mazda CX-5正在開發中，有望在今年揭露更多訊息，並預計明年量產上市，雖然品牌對於CX-5仍未透露太多資訊，但可確定將首度採用品牌最新的油電系統，該系統不排除與TOYOTA合作，為CX-5帶來更強勢的省油節能表現。

▲Mazda將在今年舉行產品會報，即將揭露4款新車動向。（圖／翻攝自Mazda）

▲歐洲註冊Mazda 6e新車名，為上市EZ-6電動房車籌備。

至於其他3款新車逐漸有眉目，已經在大陸全球首發的EZ-6電動房車，被譽為Mazda 6接班人，日前歐洲已悄悄註冊Mazda 6e新車名，推測就是為了EZ-6進軍歐洲作準備，歐洲上市時間點預計落在明年。

▲Mazda將在今年舉行產品會報，即將揭露4款新車動向。（圖／翻攝自Mazda）

▲Mazda 9月曝光的CX-6e，將透露更多動向。

9月最新曝光的Mazda CX-6e車名有望在會中帶來更多訊息，目前外界認為CX-6e將是1款全新的電動休旅，將與大陸首發的Arata創休旅有不少關聯，將是繼Mazda MX-30後，備受矚目的新生代電動車。至於同樣是盛傳已久的新一代MX-5，也有望成為產品研究會第4款新車亮點。

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關鍵字：MazdaCX-50CX-5CX-30休旅車SUV跨界油電CX-6e

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