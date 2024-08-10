福斯新一代「7人座Tiguan」曝！蚌式引擎蓋、近2米8軸距大空間

▲福斯新一代Tiguan在9月發表後，現在7人座版本的Tiguan Allspace也在大陸工信部文件中曝光，該車當地車名為Tayron L，圖為福斯新一代Tiguan。（圖／翻攝自福斯）



記者林鼎智／綜合報導

近日大陸工信部文件曝光福斯Tayron L資料，該車其實就是歐規7人座的Tiguan Allspace，同時也是美規版本的Tiguan，新車預計年底就會在美國上市，此次也讓外界提前預覽。

從工信部文件可見，由一汽大眾生產的Tayron L車長4,684mm、車寬1,854mm、車高1,685mm，軸距達2,791mm，比歐規5人座Tiguan還長133mm。外觀也與歐規Tiguan稍有不同，更多了點ID電動車家族的元素，像是蚌式引擎蓋設計、橫貫式LED日行燈等。

▲大陸工信部文件也顯示福斯Tayron L車長4,684mm、軸距達2,791mm，並採蚌式引擎蓋設計。（圖／翻攝自大陸工信部）



動力上，大陸Tayron L將提供2款編成、3種輸出，包括入門1.5升渦輪（160匹馬力）、2.0升渦輪（186匹、220匹）；至於美規版本則可能採2.0升渦輪+48V輕油電或PHEV 插電式油電動力，後者具有19.7kWh電池，最大馬力達272匹、並可純電行駛100公里。

預計新一代美規Tiguan將在近期發表，並且也可能以Tayron L的車名於歐洲上市，取代原本的Tiguan Allspace。