邁巴赫「超豪華敞篷跑車實照」賓士官網提前外流！全車粽子標超霸氣

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圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 不久前宣布過將會針對 Mercedes-AMG SL 性能敞篷車 (代號 R232) 推出 Mercedes-Maybach 超豪華版本，而外媒近日也已經陸續捕捉到偽裝車在街上出沒的照片；而 7Car《小七車觀點》於今日瀏覽 Mercedes-Benz Media 全球新聞網時，意外發現該車完全樣貌，目前官網已經將相關資訊撤下，故推測是官方人員不小心提前釋出。該車據信將在美國加州所舉行的 Monterey Car Week 正式亮相。

超級豪華上空跑車　Mercedes-Maybach SL Monogram Series 實貌照片流出

▲Mercedes-Benz 不久前宣布過將會針對 Mercedes-AMG SL 性能敞篷車 (代號 R232) 推出 Mercedes-Maybach 超豪華版本。

超級豪華上空跑車　Mercedes-Maybach SL Monogram Series 實貌照片流出

▲Mercedes-Benz 官網疑似提前釋出 Mercedes-Maybach SL Monogram Series 照片。

超級豪華上空跑車　Mercedes-Maybach SL Monogram Series 實貌照片流出

▲目前官網已將照片撤下，點選先前連結也已經無效。

Mercedes-Maybach SL Monogram Series 作為超豪華敞篷跑車系，官方更以「For the ultimate open-air experience」作為描述，從截圖中可看到發表車身穿 Manufaktur Patagonia Red 烤漆，車頭擁有品牌標誌性的直瀑式水箱護罩搭配三芒星立標，保險桿造型經過重新設計；引擎蓋則使用黑色圖層搭配數多個 Maybach 廠徽，中央更以鍍鉻飾條作為裝飾；車側可見大尺寸專屬多輻式輪圈，門板下緣亦採用鍍鉻飾條妝點；可收折電動頂篷上同樣可見數個 Maybach 廠徽，最後在車尾左方則貼有 Maybach 金屬銘牌。

超級豪華上空跑車　Mercedes-Maybach SL Monogram Series 實貌照片流出

▲車頭擁有品牌標誌性的直瀑式水箱護罩搭配三芒星立標，引擎蓋則使用黑色圖層搭配數多個 Maybach 廠徽，中央更以鍍鉻飾條作為裝飾。

超級豪華上空跑車　Mercedes-Maybach SL Monogram Series 實貌照片流出

▲車側可見大尺寸專屬多輻式輪圈，門板下緣亦採用鍍鉻飾條妝點。

超級豪華上空跑車　Mercedes-Maybach SL Monogram Series 實貌照片流出

▲可收折電動頂篷上同樣可見數個 Maybach 廠徽，最後在車尾左方則貼有 Maybach 金屬銘牌。

內裝方面，如同 Mercedes-Maybach S-Class 以及 GLS，SL Monogram Series 同樣擁有相當高級的車室鋪陳，在座椅以及地毯上擁有 Maybach 廠徽，搭配上專屬三輻式多功能方向盤，數位儀錶更享有專屬 Maybach 介面。此外，與標準版本最大的差異在於原有的後座被空氣力學飾蓋取代，不確定是否可進行拆除。

超級豪華上空跑車　Mercedes-Maybach SL Monogram Series 實貌照片流出

▲在座椅以及地毯上擁有 Maybach 廠徽，搭配上專屬三輻式多功能方向盤。

超級豪華上空跑車　Mercedes-Maybach SL Monogram Series 實貌照片流出

▲數位儀錶享有專屬 Maybach 介面。與標準版本最大的差異在於原有的後座被空氣力學飾蓋取代，不確定是否可進行拆除。

目前還尚未確定該車實際所採用的動力單元為何，但估計將傳承自 SL 63 4MATIC+ 的 M177 4.0L 雙渦輪增壓 V8 汽油引擎，搭配 AMG Speedshift MCT 9G-Tronic 變速箱以及四輪驅動系統，可輸出 585 PS 最大馬力和 800 Nm 峰值扭力，但亦有可能使用 PHEV 插電式油電混合系統，將性能數據提升至 612 PS。

超級豪華上空跑車　Mercedes-Maybach SL Monogram Series 實貌照片流出

SL 可說是 Mercedes-Benz 最著名且量產最悠久的車款之一，其名以 Super-Light 衍生而來，最早在 1952 年以 300 SL 型態 (W194) 登場，在賽道上獲得了多次冠軍後，由德裔美國商人 Max Hoffman 發想轉化為量產車 (W198)，起初為經典鷗翼式車門的車體結構，後來則更變為敞篷樣式。而歷經 70 年以後，第七代 SL 完全由 Mercedes-AMG 操刀打造，以最新的家族設計語言和極致性能向世人宣告其 70 年來純正的豪華敞篷跑車血統。

超級豪華上空跑車　Mercedes-Maybach SL Monogram Series 實貌照片流出

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