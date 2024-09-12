賓士開發「新一代固態電池」　重量更輕、續航還可暴增80%！

▲賓士與電池合作夥伴Factorial開發新一代Solstice固態電池，將可提升續航力80%。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，圖為EQXX概念車）



記者林鼎智／綜合報導

賓士（Mercedes-Benz）與電池合作夥伴Factorial宣布開發新一代Solstice固態電池，新固態電池不僅能在90°C高溫環境下維持穩定性，還能提升現行電動車續航力達80%，預計在2030年前量產上市。

賓士在2022年投資Factorial高達2億美元（折合新台幣約64.3億），致力開發新一代固態電池，而這款固態電池具有輕量化特色，可讓賓士捨棄昂貴的鋁合金底盤、換上鋼製底盤降低造車成本。

▲Factorial新固態電池能量密度達450kW／kg，還可在90°C下維持穩定性，電池重量輕也能讓賓士改用鋼製底盤降低電動車成本。（圖／翻攝自Factorial）



Factorial也提到，新固態電池能量密度達450kW／kg，並採乾式尖端陰極設計，同時在硫化物的全固態電解質系統下，一改過往易燃、高揮發性的液態電解質，並且能在90°C工作溫度下維持穩定性，降低電池冷卻系統的要求。

賓士技術總監Markus Schaefer也表示，與現行的電池相比，Solstice固態電池能量密度可提高40%，雙方的合作會是里程碑，並有助於賓士開發高續航力、低成本及高性能的全新電動車。