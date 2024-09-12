改款「新TOYOTA RAV4」大陸開賣！3動力可選折合新台幣77萬起

▲大陸一汽豐田突襲開賣新年式改款TOYOTA RAV4。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日前大陸一汽豐田內部才剛流出新TOYOTA RAV4資訊，原廠手腳相當快，已於9月12日晚間上架新年式改款TOYOTA RAV4，提供3種動力，汽油、油電都有折合新台幣77萬起！

▲大陸新RAV4提供2.0升汽油、2.5升油電與2.5升PHEV等3種規格。

當地稱為榮放的一汽豐田TOYOTA RAV4，新年式改款共推出3種動力、9款豐富的車型可選，入手門檻調降人民幣7千元，2.0升汽油開價16.98～22.98萬，折合新台幣77萬～104萬。

中階款為2.5升油電，共有2款車型，開價22.58、23.88萬人民幣，折合新台幣102萬、108萬，其中2.0升汽油與2.5升油電與台灣規格大致相同，外型除了有標準款外，另還有四驅的越野款可選。

▲外觀針對車頭、車側等處進行小修飾，加入銀色料件與黑色烤漆。

至於台灣從未導入的2.5升PHEV插電式油電，大陸仍繼續提供，開價25.68、29.78萬人民幣，折合新台幣116萬、135萬。

大陸新年式改款RAV4，外觀、內裝變化不大，於車頭水箱護罩網加入銀色烤漆，並於輪拱、側裙等處換上黑色烤漆與銀色護板，整體搭配來淡化舊款的塑料感。

▲內裝加入木紋飾板、縫線、鋼琴烤漆等提升質感。

內裝相較於外觀比較有感，新RAV4在門板、座椅加入縫線，同時並輔以木紋飾板點綴，在門板的電動窗按鍵等細節處，都換上質感更加分的鋼琴烤漆，大陸新RAV4在視覺、觸覺表現較舊款來得更出色許多。