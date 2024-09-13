「TOYOTA省油神車」創金氏世界紀錄　橫跨美國最多只進加油站5次

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TOYOTA Prius創「最省油紀錄」　橫跨美國最多只要進加油站5次

▲Prius創橫跨美國最省油紀錄 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Prius創下橫跨美國最省油紀錄，以平均油耗39.58km／L的成績，打敗2016年KIA Niro（32.57km／L）創下的金氏世界紀錄。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA第5代Prius在去年上市後，以PHEV插電式油電動力、帥氣外型受到喜愛。最近有人用最入門的Prius，從美國東岸開到西岸，創下平均油耗39.58km／L的成績，打破2016年KIA Niro（32.57km／L）創下的金氏世界紀錄。

這名Wayne Gerdes的駕駛開著Prius LE入門車型，從洛杉磯市政廳一路開到紐約市政廳，全長共5168.7公里，途中也爬升海拔2,100公尺、經過40° C以上的沙漠地帶，最終以平均油耗39.58km／L創下橫跨美國最省油的金氏世界紀錄。

▲Prius創橫跨美國最省油紀錄 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲這趟橫跨美國的旅途共長達5168.7公里，途中也爬升海拔2,100公尺、40° C以上的沙漠地帶。

Gerdes也提到，為了達成這項紀錄，在駕駛技巧上也以非常溫和的加減速、滑行來達成，另外也選擇較短的路線來縮短里程，儘管可能需要爬山或經過都會區。

這趟5168.7公里的橫跨美國最省油紀錄，Gerdes共消耗了130.6公升汽油，而Prius的油箱容量為42.7公升，儘管並未公布他加了幾次油，但以TOYOTA官方聲稱一桶油可開1,036公里來看，最多也只需要進加油站5次而已。

TOYOTA行銷副總Michael Tripp也表示，過去23年來，Prius留下令人深刻印象，而最省油的金氏世界紀錄只是Prius造車工藝的其中一項證明。

▲TOYOTA Prius PHEV。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣市場也有導入Prius販售，共有旗艦版（129.5萬）、鉑金版（137.5萬）。

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