領克Lynk＆Co 01休旅「歐規新年式亮相」！PHEV動力＋多媒體大升級

圖文／7Car 小七車觀點

Lynk & Co 日前於歐洲市場推出了 01 車系的新年式改款車型，原廠為其換上全新的插電式混合動力系統和新型的多媒體娛樂系統。

▲新年式 Lynk & Co 01 官方照片

在外觀部分，新年式改款 Lynk & Co 01 換上全新的亮黑色水箱護罩，並導入新造型的輪圈設計，後方的 LED 尾燈排列組合意有所不同。此外，車色選擇上還新增水晶白、閃亮黑和礦物綠三種選項。

進入車內，最大的變化之處在於中控台導入尺寸更大的 15.4 吋觸控螢幕（原來是 12.7 吋），內建換上全新的多媒體娛樂系統，選用高通 Snapdragon 8155 晶片執行，可以讓執行速度比以前更快許多。另外原廠還在方向盤上新增實體按鈕，讓駕駛人的操作更加直覺便利。

▲舊年式 Lynk & Co 01

動力部分，新年式改款 Lynk & Co 01 搭載的插電式混合動力系統以 1.5 升三缸渦輪引擎搭配電動馬達組成，綜效輸出提升至 276 匹馬力、峰值扭力達 535 牛頓米，比以往的 257 匹馬力和 425 牛頓米成長不少。除了動力性能更強勁之外，全新的PHEV動力也更加省油，平均油耗從 1 公升 / 100 公里降至 0.9 公升/ 100 公里，平均二氧化碳排放量從 24 克/公里降至 20 克/公里，純電續航里程則維持在 75 公里不變。

Lynk & Co 01 最初於 2017 年在中國大陸市場推出，與Volvo XC40 / C40、Polestar 2 和Lynk & Co 05共享相同的 CMA 平台打造，亦是品牌首款作品。原廠首度於 2021 年進行改款，當時也是首次進軍歐洲市場。而這次推出的新年式改款車型預計在 2024 年底前在歐洲市場上市。