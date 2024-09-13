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福斯「入門休旅」改款升級！換搭8速自排、馬力增加到176匹

▲Volkswagen Taos。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲美規Volkswagen入門休旅Taos進行改款，此次不僅內外觀升級，1.5升渦輪動力也有提升。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

北美福斯（Volkswagen）針對「最入門休旅」Taos推出小改款，這款小休旅自2020年上市、也是福斯在美國第4暢銷的車款，去年更賣出60,000輛。此次小改款Taos動力、內裝升級，售價則尚未公布。

新Taos換上新款LED頭燈、水平橫貫樣式的水箱護罩，並具有前保桿進氣口；車尾也採橫貫式尾燈、可發光廠徽。原廠還新增3款車色，並配備17-19吋新鋁圈樣式。

▲Volkswagen Taos。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲Taos自2020年在美國上市，是福斯在美國第4暢銷的車款，去年共賣出6萬輛左右。

座艙佈局上，Taos維持8吋數位儀表，並從原本6.5吋中控螢幕升級成8吋懸浮式螢幕，同時也優化車室隔音、並標配IQ.Drive駕駛輔助系統，包括全速域車距巡航、AEB急煞輔助、LKA車道維持功能等。

▲Volkswagen Taos。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲Volkswagen Taos。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲Volkswagen Taos。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲座艙採8吋數位儀表，並從原本6.5吋中控螢幕升級成8吋懸浮式螢幕。

動力部分則採1.5升TSI 4缸汽油渦輪引擎，並捨棄DSG 7速雙離合變速箱、改採8速自排，原廠也換上新的噴油嘴、活塞環與優化渦輪增壓器，並配置更大的中冷器，使最大馬力從原本的160匹提升至176匹。目前還不清楚Taos的售價，但預料將比改款前的23,995美元（折合新台幣約76.8萬）小漲一些。

▲Volkswagen Taos。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲Volkswagen Taos。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲Taos採1.5升汽油渦輪引擎、8速自排變速箱，最大馬力從160匹提升至176匹。

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