239.8萬起！台灣「福斯商旅ID.Buzz」7人座開賣　首款可露營的電動MPV

▲台灣福斯商旅現身，並釋出接單價預計今年10月上市。（圖／翻攝自福斯、記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣首款電動MPV來了，而且還是能露營的3排7人座！台灣福斯商旅於9月13日帶來ID.Buzz電動MPV，現場並同步釋出接單價格239.8萬，隨著預售開跑，台灣也終於確定會導入長軸大空間的7人座規格！預計10月18日發表上市。

▲台灣確定導入長軸7人座版本，提供6種車色可選。

福斯ID.Buzz商用、家用露營都合適，國外ID.Buzz提供短軸5人座與長軸7人座車型，而台灣展開預購的為長軸7人座版本，尺碼4,962x1,985x1,927～1951mm、軸距為3,239mm，相較於短軸版車型，全新ID. Buzz 長軸版的車外側滑門寬度亦增加192 mm，為乘客在進出車輛時提供絕佳的便利性。

▲車頭設計相當前衛、動感，配置Matrix頭燈，側邊採用雙側電動滑門設計。

▲車尾具有便利的感應電動尾門，後廂容積空間最大可達2,469L。

福斯ID.Buzz不僅提供豐富的舒適配備，超過3米的軸距與2,469L後廂空間，為車迷帶來更多元的空間規劃。單色車款預售價239.8萬元，限量雙色車款為248.6萬元（雙色塗裝之建議選配價為15.8萬，上市期間早享價8.8萬）。

▲ID.Buzz續航454～487公里，採後輪驅動。

ID.Buzz採用後軸同步式馬達，提供91千瓦小時電池，可用容量為86千瓦小時，可輸出286匹馬力、57公斤米扭力，WLTP續航力454～487公里，支援最高200kW快速充電。外觀配有LED頭燈、19吋鋁圈、便利的感應式滑門等。

▲科技座艙表現不差，可惜未支援中文介面與OTA遠端更新。

車內配置為熟悉的福斯家族風格，第2排配有電動滑窗。中控台採12.9吋多媒體螢幕，搭配5.3吋小型數位儀錶，可惜的是，與福斯ID.4、ID.5、Skoda Enyaq相同，除了Audi之外，台灣福斯集團目前的電動車都未支援中文介面與OTA遠端更新。不過安全配備算是齊全豐富，台灣福斯ID.Buzz搭載先進的IQ.DRIVE駕駛輔助系統。

消費者除了親洽台灣福斯商旅全台8間專屬展示中心搶先參加預售活動外，也能同步透過專屬APP搶先預訂下單，只需開啟My eVanLife APP，登入後點選進入預購頁面，並依序填寫基本資料、指定業代及經銷商資訊等步驟，最後完成線上預訂金10萬的付款後，即可完成線上預購流程。