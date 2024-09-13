道奇「710匹狂暴休旅車特別版」亮相！霸氣全尺寸極速上看290KM

圖文／7Car 小七車觀點

Dodge 於今年啟動 Durango「Last Call」系列計畫，日前再度宣布推出 2025 年式 Durango SRT Hellcat Hammerhead 特別版車型來慶祝 HEMI 動力系列 20 週年，官方建議售價為 113,720 美元起。

▲Dodge Durango 最新「Last Call」系列，2025 年式 Durango SRT Hellcat Hammerhead 特別版車型登場。

此次登場的 Durango SRT Hellcat Hammerhead 特別版車型外觀選用官方稱作 Night Moves 的深藍色烤漆並搭配黑色引擎蓋，同時還搭載專屬排氣系統和 20 吋碳纖維輪圈，內部則是選用黑色六活塞 Brembo 煞車卡鉗。車內部分則選用灰色 Laguna 皮革座椅，座面也新增 SRT Hellcat 字樣刺繡，以及銀色和棕色的縫線搭配，其餘細節還有皮革和絨面雙材質包覆的方向盤，以及鍛造碳纖維飾條、黑色鍍鉻飾條、絨面車頂篷等等。

配備部分則標準搭載天窗、無線手機充電板、19 揚聲器 Harman Kardon 高級音響系統、GPS 導航以及支援無線連結 Android Auto 和 Apple CarPlay 的 10.1 吋資訊娛樂系統。

動力性能方面，Dodge Durango SRT 採用 6.2 升 HEMI V8 機械增壓汽油引擎，搭配 TorqueFlite 8HP95 八速手自排變速箱以及 4 輪驅動系統，可產生 710hp 最大馬力以及 874Nm 的峰值扭力，0-60mph 可於 3.5 秒達成，最高時速可達到 180mph (290km/h)。

Dodge Durango 是 1997 年推出的 SUV 車型，目前共推出三代，其中前二代都是以 Dodge Dakota 為基礎，採非承載式車身設計並於 Newark 廠生產。第一代為中型 SUV 車型，不過到了第二代以後則升級成全尺寸 SUV 設計，第三代因應市場變化，在維持全尺寸 SUV 車型之餘，不僅改用一體式車身設計，同時也轉變與 Jeep Grand Cherokee 相同平台，生產基地也轉移到密西根北 Jefferson 廠生產。由於 Dodge 目前在國內沒有總代理，有興趣的消費者若有意一親芳澤，需由個人或者透過貿易商自主引進。