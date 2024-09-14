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BMW「X5休旅車25周年紀念版」加拿大開賣！限量250部向初代致敬

圖文／7Car 小七車觀點

BMW 於今年 6 月為了紀念 BMW X5 車系誕生 25 週年 ( 初代 E53 車型首度在 1999 年 9 月 1 日登場)，特別於美國市場推出 X5 Silver Anniversary Edition 特別版車型。而日前也再度宣布於加拿大推出 X5 Edition 25 Jahre 車型，限量供應 250 部，建議售價為 102,500 加幣 (約合新台幣 243 萬元) 起。

▲BMW 於加拿大推出 X5 Edition 25 Jahre 車型，紀念 X5 車系迎來 25 周年。

此次於加拿大市場推出的 X5 Edition 25 Jahre 車型同樣是慶祝 X5 車系誕生 25 周年所推出，原廠以 X5 xDrive40i 車型升級而來，其外觀融合 X Line 和 M Sport 套件的元素，車身下半部選用鍍鉻材質點綴，而車窗框以及行李架等細節則是採用黑化處理。但是最大特色是車色選擇 Oxford Green II (綠色) 或 Le Mans Blue (藍色) 兩款選擇，這也是第一代 BMW X5 當初發表時所提供的兩款車色。

▲Oxford Green II (綠色) 塗裝。

▲Le Mans Blue (藍色) 塗裝。

據了解，選擇 Oxford Green II 塗裝，車內部分也會提供相對應的 Coffee Sensafin 內裝風格；Le Mans Blue 車色對應的內裝則是 Silverstone Sensafin 配色。在配備表現上提供了方向盤加熱、Harman Kardon 音響系統、HUD 抬頭顯示，以及豐富的 ADAS 駕駛輔助等豪華配備。

動力部分保持不變，同樣搭載 3.0 升直列六缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 8 速自排變速箱，提供 381hp 最大馬力率和 520Nm 峰值扭力。對應越野需求，提供 xOffroad 越野套件作為標配，搭載氣壓懸吊、後軸差速鎖和底盤護板等，除了可以提高車身離地高度之外，還增加了 xSnow、xSand、xGravel 和 xRocks 四種駕駛越野模式，能分別調整車身離地高度、循跡控制、變速箱換檔機制以及油門反應等，大幅提升整體的越野能力。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BMWX5休旅車25周年紀念版25JahreSUV汽車新車加拿大

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