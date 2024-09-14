【周焦點】TOYOTA神車改款休旅油耗曝　進口7人座休旅MPV開賣　MG恐漲價

▲TOYOTA改款Corolla Cross多次曝光、進口Skoda與福斯商旅7人座新車開賣。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA Corolla Cross小改款已經等不及要登場了，多次現身在車安網、環境部送測，近來又再度出現在最新的能源局油耗，暗示離今年發表喜事近了；7人座新車市場超熱鬧，Skoda推出新一代Kodiaq，福斯商旅也帶來全新的ID.Buzz電動MPV！

▲小改款Corolla Cross曝光最新能源局油耗，汽油、油電維持1.8升設定。

TOYOTA Corolla Cross改款三度曝光於環境部送測（連結），預計維持1.8升汽油、1.8升油電兩種規格，而最新曝光的能源局油耗暗示改款TOYOTA Corolla Cross確實正在籌備中，1.8升自然進氣繳出最佳14.3km/L平均油耗，而1.8升油電則為23.5km/L。

▲新一代Skoda Kodiaq發表，提供2種動力。

台灣銷售最好的旗艦7人座休旅推出大改款（連結）！Skoda於本周發表新一代Kodiaq，外型、尺碼、內裝、空間可是誠意十足升級，並宣告上市限量500輛優惠價，1.5升渦輪153.8萬、2.0升渦輪173.8萬！

▲福斯商旅首款電動車預售開跑，預計10月正式發表上市。

台灣福斯商旅首款電動車來了！而且還是市場唯一的7人座MPV（連結），台灣原廠宣告全新ID.Buzz開始接單，單色車款預售價239.8萬元，限量雙色車款為248.6萬元，只引進長軸大空間的7人座規格，配備、空間相當誘人。

▲60萬有找國產小車Colt Plus升級3D環景。

中華三菱小車Colt Plus於9月釋出大優惠（連結），Colt Plus不僅是台灣唯一60萬有找國產車，9月針對57.9萬車型祭出有感升級，9月完成領牌，可免費升級市價3.3萬的3D環景多媒體螢幕，讓三菱Colt Plus帶來表現更好的車輛安全把關，其中並結合3D環景功能，並有原廠導航、藍芽連結等裝置。



▲MG經銷端促銷文案暗示可能有漲價跡象，MG4則能親臨現場下訂排單。

MG受到經濟部零件自製率衝擊，繼MG4暫停接單後，ZS小休旅官網也停售橘色款，而近來銷售端似乎在暗示未來有漲價跡象（連結），想要入主HS、ZS的消費者手腳可要加快了。