ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Gogoro遭爆「零配件洗產地」！代理執行長：國產化比例數一數二

▲MUJI聯名車接單破3000張！Gogoro總經理預告：「全新車款」快來了。（圖／記者張慶輝攝）

▲Gogoro遭爆關鍵零配件有洗產地疑慮，代理執行長姜家煒親上火線回應。（圖／資料照）

文／中央社

睿能創意（Gogoro）今天宣布創辦人陸學森辭任董事長暨執行長，引發市場震撼，Gogoro代理執行長姜家煒表示，電動車產業是台灣重要的創匯產業之一，希望電動機車成為台灣產業的「護國群山」之一。 姜家煒強調，關鍵零配件「洗產地」疑慮，Gogoro持續與主管機關合作，釐清事實真相，Gogoro國產化比例是所有車廠中數一數二。

▲Gogoro推出第3代GoStation、自由省方案。（圖／記者林鼎智攝）

▲Gogoro創辦人陸學森於9／13宣布辭去董事長暨執行長一職。（圖／資料照）

Gogoro今天傍晚宣布，創辦人陸學森辭任董事長暨執行長一職，並已獲董事會同意，即刻生效，今天董事會也推選潤成投控董事長暨潤泰集團法務長曾達夢接任Gogoro董事長、原Gogoro台灣總經理姜家煒接任Gogoro代理執行長。 Gogoro傍晚舉行記者會說明，外界高度關注Gogoro如何因應虧損擴大和未來營運計畫，姜家煒表示，Gogoro投資人都是看長期，Gogoro在台灣已投入超過130萬顆電池、建立超過2500座換電站，累計服務超過60萬名車主，這些是Gogoro的未來，相信電動車產業是台灣重要的創匯產業之一，希望電動機車也可成為台灣產業的「護國群山」之一。

媒體詢問如何因應遭爆關鍵零配件「洗產地」疑慮，姜家煒表示，相關事件有根本性的原因，Gogoro持續與主管機關合作，釐清事實真相，也會有相對應的責任與做法，以不受損車主權益做為最高指導原則。 姜家煒強調，Gogoro是負責任的公司，相信可以透過科技創新，改變人們使用與分享能源方式，Gogoro是一間所有車子都在台灣製造的企業，他相信Gogoro的國產化比例，是所有車廠中數一數二。姜家煒舉例，特定車款國產化比率達88.96%。

關鍵字：Gogoro洗產地中國製馬達VIVAJEGO機車摩托車電動補助陸學森姜家煒曾達夢潤泰集團執行長辭職

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

698萬起！賓士「新大G越野休旅」台灣開賣　電動版G 580同步降臨

698萬起！賓士「新大G越野休旅」台灣開賣　電動版G 580同步降臨

150機車「最低58800入手」！光陽祭9月優惠全力搶攻開學購車潮

150機車「最低58800入手」！光陽祭9月優惠全力搶攻開學購車潮

Honda「CB／CBR650R紅牌重機」試駕　配備有感升級四缸依舊真香

Honda「CB／CBR650R紅牌重機」試駕　配備有感升級四缸依舊真香

史上第1人！台灣重機好手奪日本耐久賽冠軍　江直螢再創歷史新頁

史上第1人！台灣重機好手奪日本耐久賽冠軍　江直螢再創歷史新頁

480萬起！賓士「CLE 53 AMG敞篷跑車」上市　擁449匹馬力＋後軸轉向

480萬起！賓士「CLE 53 AMG敞篷跑車」上市　擁449匹馬力＋後軸轉向

日本現役F1車手將來台！紅牛賽車「台中封街飆速」3萬張門票開搶

日本現役F1車手將來台！紅牛賽車「台中封街飆速」3萬張門票開搶

最新文章

Gogoro遭爆「零配件洗產地」2024-09-14

BMW X5休旅25周年版加拿大開賣2024-09-14

30萬有找！「改款新MG5轎跑車」上市2024-09-13

BMW推出「M5旅行車」性能套件2024-09-13

陸學森辭Gogoro執行長內部信曝光2024-09-13

快訊／陸學森宣布辭任Gogoro執行長2024-09-13

蓮花「新電動跑車」9／16亮相2024-09-13

福斯「入門休旅」改款升級2024-09-13

Volvo台北濱江據點啟用2024-09-13

TOYOTA「最省油神車」創世界紀錄2024-09-13

熱門文章

改款「新TOYOTA RAV4」大陸開賣2024-09-12

40萬有找！MG「全新電動跨界」開賣2024-09-12

BMW X5休旅25周年版加拿大開賣2024-09-14

TOYOTA「最省油神車」創世界紀錄2024-09-13

快訊／陸學森宣布辭任Gogoro執行長2024-09-13

30萬有找！「改款新MG5轎跑車」上市2024-09-13

陸學森辭Gogoro執行長內部信曝光2024-09-13

239.8萬起！台灣「福斯商旅ID.Buzz」開賣2024-09-13

「TOYOTA Harrier改款」大陸開賣2024-09-13

BMW推出「M5旅行車」性能套件2024-09-13

相關新聞

快訊／陸學森辭Gogoro執行長「內部信曝光」！直言：做出艱難決定

快訊／陸學森辭Gogoro執行長「內部信曝光」！直言：做出艱難決定

快訊／陸學森宣布「辭任Gogoro執行長」！台灣總經理接任代理

快訊／陸學森宣布「辭任Gogoro執行長」！台灣總經理接任代理

蓮花「新電動跑車」預告9／16亮相！主打輕量化、對手是保時捷718

蓮花「新電動跑車」預告9／16亮相！主打輕量化、對手是保時捷718

再50公尺就到家屏東男自摔　鄰居聽到巨響衝出報案...送醫不治

再50公尺就到家屏東男自摔　鄰居聽到巨響衝出報案...送醫不治

振興花蓮3.0版10月上路　自由行住宿「最高補助2500元」

振興花蓮3.0版10月上路　自由行住宿「最高補助2500元」

讀者迴響

熱門文章

改款「新TOYOTA RAV4」大陸開賣！3動力可選折合新台幣77萬起

改款「新TOYOTA RAV4」大陸開賣！3動力可選折合新台幣77萬起

40萬有找！MG「全新電動跨界」開賣　配備豐富不陽春、續航331公里

40萬有找！MG「全新電動跨界」開賣　配備豐富不陽春、續航331公里

BMW「X5休旅車25周年紀念版」加拿大開賣！限量250部向初代致敬

BMW「X5休旅車25周年紀念版」加拿大開賣！限量250部向初代致敬

「TOYOTA省油神車」創金氏世界紀錄　橫跨美國最多只進加油站5次

「TOYOTA省油神車」創金氏世界紀錄　橫跨美國最多只進加油站5次

快訊／陸學森宣布「辭任Gogoro執行長」！台灣總經理接任代理

快訊／陸學森宣布「辭任Gogoro執行長」！台灣總經理接任代理

30萬有找！「改款新MG5轎跑車」上市　1.5升動力比TOYOTA Corolla便宜

30萬有找！「改款新MG5轎跑車」上市　1.5升動力比TOYOTA Corolla便宜

快訊／陸學森辭Gogoro執行長「內部信曝光」！直言：做出艱難決定

快訊／陸學森辭Gogoro執行長「內部信曝光」！直言：做出艱難決定

239.8萬起！台灣「福斯商旅ID.Buzz」7人座開賣　首款可露營的電動MPV

239.8萬起！台灣「福斯商旅ID.Buzz」7人座開賣　首款可露營的電動MPV

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366