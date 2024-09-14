Gogoro遭爆「零配件洗產地」！代理執行長：國產化比例數一數二

▲Gogoro遭爆關鍵零配件有洗產地疑慮，代理執行長姜家煒親上火線回應。（圖／資料照）

文／中央社

睿能創意（Gogoro）今天宣布創辦人陸學森辭任董事長暨執行長，引發市場震撼，Gogoro代理執行長姜家煒表示，電動車產業是台灣重要的創匯產業之一，希望電動機車成為台灣產業的「護國群山」之一。 姜家煒強調，關鍵零配件「洗產地」疑慮，Gogoro持續與主管機關合作，釐清事實真相，Gogoro國產化比例是所有車廠中數一數二。

▲Gogoro創辦人陸學森於9／13宣布辭去董事長暨執行長一職。（圖／資料照）

Gogoro今天傍晚宣布，創辦人陸學森辭任董事長暨執行長一職，並已獲董事會同意，即刻生效，今天董事會也推選潤成投控董事長暨潤泰集團法務長曾達夢接任Gogoro董事長、原Gogoro台灣總經理姜家煒接任Gogoro代理執行長。 Gogoro傍晚舉行記者會說明，外界高度關注Gogoro如何因應虧損擴大和未來營運計畫，姜家煒表示，Gogoro投資人都是看長期，Gogoro在台灣已投入超過130萬顆電池、建立超過2500座換電站，累計服務超過60萬名車主，這些是Gogoro的未來，相信電動車產業是台灣重要的創匯產業之一，希望電動機車也可成為台灣產業的「護國群山」之一。

媒體詢問如何因應遭爆關鍵零配件「洗產地」疑慮，姜家煒表示，相關事件有根本性的原因，Gogoro持續與主管機關合作，釐清事實真相，也會有相對應的責任與做法，以不受損車主權益做為最高指導原則。 姜家煒強調，Gogoro是負責任的公司，相信可以透過科技創新，改變人們使用與分享能源方式，Gogoro是一間所有車子都在台灣製造的企業，他相信Gogoro的國產化比例，是所有車廠中數一數二。姜家煒舉例，特定車款國產化比率達88.96%。