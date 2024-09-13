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快訊／陸學森辭Gogoro執行長「內部信曝光」！直言：做出艱難決定

▲Gogoro計畫曝光！新電池第2季上線，續航力暴漲170KM。（圖／記者張慶輝攝）

▲陸學森辭任Gogoro執行長，給員工的最後一封信曝光。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

Gogoro創辦人陸學森於今（13）日宣布辭去執行長職務，相關職位改由台灣總經理姜家煒接任，同時董事會也決議由潤成投控董事長暨潤泰集團法務長曾達夢擔任董事長；在相關人事消息佈達的同時，陸學森也發信給所有員工，直言「我做出艱難的決定，辭去Gogoro董事長暨執行長的職位」。

▲Gogoro推出第3代GoStation、自由省方案。（圖／記者林鼎智攝）

▲陸學森在2011年創立Gogoro，首款新車在2015年CES消費性電子展上首次亮相。（圖／資料照）

根據讀者提供給《ETtoday車雲》的內部信，陸學森以全英文向所有員工發出內部信，開頭提到Gogoro創立於2011年，在政府與消費者的支持下創造出如今的規模，緊接著就提到做出了辭任的艱難決定，但陸學森也表示，將會從新的角度期待公司持續成長與成功，也感謝所有人過去的並肩作戰。

陸學森給員工的內部信翻譯全文如下：

Gogoro 創立於 2011 年，在台灣政府及眾多消費者的強力支持下，於過去 13 年打造了受到全球認可的智慧電動機車與電池交換系統。

經過深思熟慮，我做出了艱難的決定，辭去 Gogoro 董事長暨執行長的職位。這個決定並不容易，但我相信，對於公司和我個人而言，這是我們邁入下一個發展階段的合適時機。

從推出突破性的產品和服務，到培養創新的企業文化。我們一起讓「不可能成為可能」，我對我們共同取得的成就感到無比自豪。這一切的成功都離不開每一位同仁的奉獻與熱情，正是你們的努力成就了 Gogoro 的輝煌，為此我深深感激。

儘管我將卸下目前的職務，我對 Gogoro 光明未來的信心堅定不移。我將永遠是 Gogoro 最大的支持者，並期待從新的角度見證公司持續成長和成功。

感謝大家在這段旅程中的信任、合作和支持。能與你們並肩作戰，建立這樣一家非凡的公司，是我最大的榮幸。

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