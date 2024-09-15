雪鐵龍首款導入台灣車款「CX誕生50周年」！液壓懸吊成車壇經典

圖文／7Car 小七車觀點

來自法國的 Citroën 自 Traction Avant 問世，便以創世紀的設計巧思撼動汽車界，後來降臨車市的 DS 所搭載的液壓懸吊 (Hydropneumatic suspension) 則成為品牌後數十年引以為傲的技術發展；而國人最有印象的就是當年導入臺灣的 CX，自發表至今已滿 50 週年，並被世人銘記為「The last big Citroën」。

CX 於 1974 年 8 月 26 日正式推出 (即 Citroën 與 Peugeot 宣布合併的兩個月後)，作為傳奇 DS 車系純正的後繼車型，傳承了其前輪驅動、液壓懸吊系統和雙迴路高壓助力碟式煞車。同時還具有許多原創性的更動，如橫置四缸引擎位於前懸並向前傾斜，以進一步優化重量分佈和抓地力，為了實現出色的舒適性，車身透過 16 個彈性連桿連接到車軸框架，可過濾前軸、後軸以及引擎和變速箱的噪音和振動。

Citroën CX 除了那完全以空氣動力學所打造的獨特車體造型外 (僅 0.36cd，且其名為法文Coefficient de trainee 縮寫)，車室最具代表性的特徵無疑是著名的滾筒式儀表板，而人體工學和被動安全性也不在話下；首先，頭燈、方向燈、擋風玻璃雨刷和喇叭皆設置於儀表檯上並且為按鍵式設計，而駕駛雙手無需離開方向盤，僅須透過指尖操控。所有裝飾和內裝部件皆無侵略性的突出物。

Citroën CX 自 1974 至 1989 年量產的 15 個年頭 (Break 旅行車型則延續生產至 1991 年) 裡，推出 2.0L 至 2.5L 排氣量的四缸引擎，之中包含了汽油以及柴油動力。而最受矚目的 GTI Turbo 更於 1984 年 10 月登場，搭載渦輪增壓技術，使得馬力來到 168 bhp，最高時速可達 220 km/h，後期更可提升至 223km/h，且油耗更精進。此外，更承襲 DIRAVI (Direction à rappel asservi) 可變輔助力道轉向系統，在靜止時可自動將方向盤歸正，低速時轉向輕盈，並在高速時將操駕手感清楚地傳遞給駕駛。

Citroën 一直以來就以獨特的工業設計巧思與浪漫美學而聞名，不僅帶來商業上的成功，更促使了整個汽車產業的蓬勃發展，在歷史上有著不容小可的影響力，同時，各種車型更經常被列入許多藝術學者們討論的範疇之中，可說是最能夠代表法國的汽車品牌。