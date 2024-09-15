ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

雪鐵龍首款導入台灣車款「CX誕生50周年」！液壓懸吊成車壇經典

圖文／7Car 小七車觀點

來自法國的 Citroën 自 Traction Avant 問世，便以創世紀的設計巧思撼動汽車界，後來降臨車市的 DS 所搭載的液壓懸吊 (Hydropneumatic suspension) 則成為品牌後數十年引以為傲的技術發展；而國人最有印象的就是當年導入臺灣的 CX，自發表至今已滿 50 週年，並被世人銘記為「The last big Citroën」。

難以忘懷的路上魔毯　Citroën CX 歡慶問世 50 周年

CX 於 1974 年 8 月 26 日正式推出 (即 Citroën 與 Peugeot 宣布合併的兩個月後)，作為傳奇 DS 車系純正的後繼車型，傳承了其前輪驅動、液壓懸吊系統和雙迴路高壓助力碟式煞車。同時還具有許多原創性的更動，如橫置四缸引擎位於前懸並向前傾斜，以進一步優化重量分佈和抓地力，為了實現出色的舒適性，車身透過 16 個彈性連桿連接到車軸框架，可過濾前軸、後軸以及引擎和變速箱的噪音和振動。

難以忘懷的路上魔毯　Citroën CX 歡慶問世 50 周年

難以忘懷的路上魔毯　Citroën CX 歡慶問世 50 周年

難以忘懷的路上魔毯　Citroën CX 歡慶問世 50 周年

Citroën CX 除了那完全以空氣動力學所打造的獨特車體造型外 (僅 0.36cd，且其名為法文Coefficient de trainee 縮寫)，車室最具代表性的特徵無疑是著名的滾筒式儀表板，而人體工學和被動安全性也不在話下；首先，頭燈、方向燈、擋風玻璃雨刷和喇叭皆設置於儀表檯上並且為按鍵式設計，而駕駛雙手無需離開方向盤，僅須透過指尖操控。所有裝飾和內裝部件皆無侵略性的突出物。

Citroën CX 自 1974 至 1989 年量產的 15 個年頭 (Break 旅行車型則延續生產至 1991 年) 裡，推出 2.0L 至 2.5L 排氣量的四缸引擎，之中包含了汽油以及柴油動力。而最受矚目的 GTI Turbo 更於 1984 年 10 月登場，搭載渦輪增壓技術，使得馬力來到 168 bhp，最高時速可達 220 km/h，後期更可提升至 223km/h，且油耗更精進。此外，更承襲 DIRAVI (Direction à rappel asservi) 可變輔助力道轉向系統，在靜止時可自動將方向盤歸正，低速時轉向輕盈，並在高速時將操駕手感清楚地傳遞給駕駛。

難以忘懷的路上魔毯　Citroën CX 歡慶問世 50 周年

難以忘懷的路上魔毯　Citroën CX 歡慶問世 50 周年

Citroën 一直以來就以獨特的工業設計巧思與浪漫美學而聞名，不僅帶來商業上的成功，更促使了整個汽車產業的蓬勃發展，在歷史上有著不容小可的影響力，同時，各種車型更經常被列入許多藝術學者們討論的範疇之中，可說是最能夠代表法國的汽車品牌。

難以忘懷的路上魔毯　Citroën CX 歡慶問世 50 周年

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Citroen雪鐵龍CX汽車新車魔毯

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

698萬起！賓士「新大G越野休旅」台灣開賣　電動版G 580同步降臨

698萬起！賓士「新大G越野休旅」台灣開賣　電動版G 580同步降臨

150機車「最低58800入手」！光陽祭9月優惠全力搶攻開學購車潮

150機車「最低58800入手」！光陽祭9月優惠全力搶攻開學購車潮

Honda「CB／CBR650R紅牌重機」試駕　配備有感升級四缸依舊真香

Honda「CB／CBR650R紅牌重機」試駕　配備有感升級四缸依舊真香

史上第1人！台灣重機好手奪日本耐久賽冠軍　江直螢再創歷史新頁

史上第1人！台灣重機好手奪日本耐久賽冠軍　江直螢再創歷史新頁

480萬起！賓士「CLE 53 AMG敞篷跑車」上市　擁449匹馬力＋後軸轉向

480萬起！賓士「CLE 53 AMG敞篷跑車」上市　擁449匹馬力＋後軸轉向

日本現役F1車手將來台！紅牛賽車「台中封街飆速」3萬張門票開搶

日本現役F1車手將來台！紅牛賽車「台中封街飆速」3萬張門票開搶

最新文章

雪鐵龍首導入台車款CX誕生50周年2024-09-15

福斯「正7人座休旅」改款曝2024-09-14

MINI「電動性能3門掀背」曝光2024-09-14

【周焦點】TOYOTA休旅今年見、7人座新車上市2024-09-14

領克Lynk＆Co 01休旅歐新年式亮相2024-09-14

Gogoro遭爆「零配件洗產地」2024-09-14

BMW X5休旅25周年版加拿大開賣2024-09-14

30萬有找！「改款新MG5轎跑車」上市2024-09-13

BMW推出「M5旅行車」性能套件2024-09-13

陸學森辭Gogoro執行長內部信曝光2024-09-13

熱門文章

30萬有找！「改款新MG5轎跑車」上市2024-09-13

雪鐵龍首導入台車款CX誕生50周年2024-09-15

【周焦點】TOYOTA休旅今年見、7人座新車上市2024-09-14

TOYOTA「最省油神車」創世界紀錄2024-09-13

改款「新TOYOTA RAV4」大陸開賣2024-09-12

新一代「三菱7人座休旅」首度現身2024-09-05

40萬有找！MG「全新電動跨界」開賣2024-09-12

台灣「TOYOTA神車休旅改款」三度曝光2024-09-11

台灣「改款TOYOTA神車休旅」再曝光2024-09-03

「TOYOTA Harrier改款」大陸開賣2024-09-13

相關新聞

福斯「正7人座休旅」改款曝！搭2.0升渦輪動力、最大馬力272匹

福斯「正7人座休旅」改款曝！搭2.0升渦輪動力、最大馬力272匹

MINI「電動性能3門掀背」曝光！258匹續航401公里、台灣明年見

MINI「電動性能3門掀背」曝光！258匹續航401公里、台灣明年見

郵局ATM「得來速」 免找停車位　全台僅一處！沒擴展原因曝

郵局ATM「得來速」 免找停車位　全台僅一處！沒擴展原因曝

領克Lynk＆Co 01休旅「歐規新年式亮相」！PHEV動力＋多媒體大升級

領克Lynk＆Co 01休旅「歐規新年式亮相」！PHEV動力＋多媒體大升級

BMW「X5休旅車25周年紀念版」加拿大開賣！限量250部向初代致敬

BMW「X5休旅車25周年紀念版」加拿大開賣！限量250部向初代致敬

讀者迴響

熱門文章

30萬有找！「改款新MG5轎跑車」上市　1.5升動力比TOYOTA Corolla便宜

30萬有找！「改款新MG5轎跑車」上市　1.5升動力比TOYOTA Corolla便宜

雪鐵龍首款導入台灣車款「CX誕生50周年」！液壓懸吊成車壇經典

雪鐵龍首款導入台灣車款「CX誕生50周年」！液壓懸吊成車壇經典

【周焦點】TOYOTA神車改款休旅油耗曝　進口7人座休旅MPV開賣　MG恐漲價

【周焦點】TOYOTA神車改款休旅油耗曝　進口7人座休旅MPV開賣　MG恐漲價

「TOYOTA省油神車」創金氏世界紀錄　橫跨美國最多只進加油站5次

「TOYOTA省油神車」創金氏世界紀錄　橫跨美國最多只進加油站5次

改款「新TOYOTA RAV4」大陸開賣！3動力可選折合新台幣77萬起

改款「新TOYOTA RAV4」大陸開賣！3動力可選折合新台幣77萬起

新一代「三菱7人座休旅」首度現身！等了10年大改款　比Outlander更霸氣

新一代「三菱7人座休旅」首度現身！等了10年大改款　比Outlander更霸氣

40萬有找！MG「全新電動跨界」開賣　配備豐富不陽春、續航331公里

40萬有找！MG「全新電動跨界」開賣　配備豐富不陽春、續航331公里

台灣「TOYOTA神車休旅改款」三度曝光！汽油、油電雙動力預計第4季上場

台灣「TOYOTA神車休旅改款」三度曝光！汽油、油電雙動力預計第4季上場

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366