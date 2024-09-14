福斯「正7人座休旅」改款曝！搭2.0升渦輪動力、最大馬力272匹

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福斯新一代Teramont 7人座休旅曝！搭2.0升渦輪引擎、272匹馬力

▲上汽大眾Teramont Pro/Atlas。（圖／翻攝自大陸工信部）

▲福斯大陸合資企業上汽大眾新一代Teramont Pro提前曝光，該車也是美規Atlas的雙生車，是福斯品牌的全尺寸7人座休旅。（圖／翻攝自大陸工信部）

記者林鼎智／綜合報導

福斯大陸合資企業上汽大眾近日在工信部文件中曝光新一代Teramont Pro，該車其實也是美規Atlas的雙生車，屬於全尺寸正7人座休旅。此次陸規的Teramont Pro也提前預覽美規Atlas的樣貌，預計後者要到明年才會推出。

▲海外福斯一口氣帶來Atlas、Atlas Cross Sport 2款新休旅。（圖／翻攝自福斯，以下同）

▲上汽大眾的Teramont Pro其實是美規Atlas的雙生車，後者還推出5人座、較偏向跑旅風格的Atlas Cross Sport，圖為現行款美規Atlas。（圖／翻攝自Volkswagen）

福斯Teramont／Atlas自2017年上市、並在2020年、2023年進行小改款，此次新一代車型不僅保留了雙層頭燈設計，更換上可發光水箱護罩、橫貫車頭飾板造型，讓整體視覺更有科技感。該車也有2種版本，入門車型採細長的進氣壩、頂規則採蜂巢式格柵，預料也將會是美規Atlas的一般車型與R Line版本。

▲上汽大眾Teramont Pro/Atlas。（圖／翻攝自大陸工信部）

▲上汽大眾Teramont Pro/Atlas。（圖／翻攝自大陸工信部）

▲從工信部文件中也能看到上汽大眾Teramont Pro共有2種不同樣式的保桿造型，預料也是一般版本與R-Line版本的差異。（圖／翻攝自大陸工信部）

從大陸工信部文件來看，福斯Teramont Pro搭載MQB Evo平台，車長5,158mm、車寬1,991mm、車高1,788mm、軸距達2,980mm，雖然軸距與美規Atlas相同，但車長較長60mm。

動力上，上汽大眾推出的Teramont Pro 450TSI搭載2.0升4缸汽油渦輪引擎、DSG 7速雙離合自手排變速箱，搭配4Motion 4輪驅動下，具有最大馬力272匹輸出，預料美規Atlas也會相同、甚至還增添PHEV插電式油電版本。

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關鍵字：汽車休旅福斯VolkswagenVWAtlasTeramont Pro7人座全尺寸改款工信部上汽大眾

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