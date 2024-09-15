台灣特斯拉超充「開放它牌電動車使用」！3業者推時段費率最低6.2元

▲Tesla台灣特斯拉宣布，將開放旗下5處超級充電站供它牌電動車使用。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

Tesla台灣特斯拉日前宣布，將開放旗下5處超級充電站供其他廠牌電動車使用，儘管收費會較特斯拉車款貴上一些，不過對他牌車主來說仍是好事一樁；另外有3家第三方充電業者也在近期推出時間電價優惠，每度收費最低6.2元，不僅能對國內供電網路達到平衡作用，電動車主也能享受到更優惠的費率。

▲除了收費較高外，它牌電動車使用特斯拉超充站也必須遵守不得跨位停車、不可使用轉接頭等規定。（圖／資料照）

台灣特斯拉在日前正式宣布，旗下5處快充站將試運行提供它牌電動車使用，包括桃園楊梅、苗栗苑裡、嘉義竹崎、台南新營與善化等，除了每度收費會比特斯拉車款貴上約3元外（以特斯拉App內顯示為準），充電完成後佔位也一樣會收取超時佔用費；官方指引提到不可跨車位停車，這意味著充電孔位置不在「駕駛側後方或乘客側前方」的車款將不能使用，另外僅提供CCS2介面，並且強調不可使用轉接頭，若造成設備損壞需照價賠償。

▲U-POWER旭電馳將於9／18啟用時段費率，離峰低至每度6.9元，尖峰高至11.9元。（圖／翻攝自U-POWER）

除了特斯拉宣布開放超充站外，全台已有33站的U-POWER也宣布，將在9／18起實施「時段費率」，在離峰時段充電可享每度6.9元，出遊高峰的假日時段為每度8.9元，而周一到周五的16點至21點則是11.9元；U-POWER指出，台電在2022年5月30日就施行「電動車充換電電價」，尖峰時電費高達10.7元，但過去U-POWER都採單一會員價格策略，現在電動車車口數上升，邀請車主一同實踐公民用電責任，透過更優惠的費率引導會員在離峰時段為愛車充電。

▲EVOASIS的29處站點離峰時段收費低至每度6.2元，可說是目前第三方快充業者最優惠。（圖／記者張慶輝攝）

無獨有偶，才剛在7處國道休息站插旗的EVOASIS源點科技，也在日前推出了「星空電價」，全台29處站點在離峰時段能享有最低每度6.2元，算是目前國內DC直流快充的最低價；另外TAIL特爾電力也從9／1開始實施時段電價，儘管離峰時最低每度8.8元，但尖峰時將高達每度11.3元，電動車主在充電前務必注意當前費率。