169.8萬起！台灣福斯電動休旅ID.4、ID.5上市　鎖定特斯拉Model Y

▲台灣福斯首款電動車上市！一口氣推出ID.4、ID.5。（圖／翻攝自福斯、記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

醞釀已久的台灣福斯首款電動休旅終於來了！於9月19日正式發表ID.4、ID.5，鎖定台灣電動車龍頭特斯拉Model Y而來，ID.4、ID.5提供標準與性能款通通有，售價169.8萬起正式上市！自預售展開以來，ID.4、ID.5詢問度熱烈，《ETtoday車雲》向品牌公關詢問接單狀況，品牌表示福斯ID.4、ID.5總共累積超過百張訂單，預計10月就能開始交車。

▲ID.4、ID.5共計4款車型可選，最快10月交車。

台灣電動車市場越來越熱鬧，福斯集團今年就帶來ID.4、ID.5、Skoda Enyaq、ID.Buzz等多款電動車，而作為特斯拉Model Y直接對手的ID.4、ID.5，提供單馬達後驅Pro S與雙馬達四驅GTX性能款，共計有4款車型可選。台灣原廠針對電池提供8年或16萬公里原廠保固。

ID.4 Pro S 169.8萬

ID.4 GTX 199.8萬

ID.5 Pro S 186.8萬

ID.5 GTX 209.8萬

▲最大續航力可達556公里。

ID.4、ID.5都是市場上熱門的電動休旅，ID.4尺碼4,584x1,852x1,631mm、軸距2,771mm，與油車的Tiguan差不多，而ID.5與ID.4為血緣濃厚的雙生車，ID.5視為ID.4的跑旅版。

入門Pro S採單馬達後驅，具有286匹／55.6公斤米扭力；而雙馬達GTX車型則具340匹／69.3公斤米扭力，靜止加速破百僅需5.4秒，並搭載運動化懸吊、4Motion主動式智慧4輪驅動、Progressive Steering 動態齒比轉向輔助等配備。

▲兩款休旅配有品牌最新數位座艙，可惜的是台灣目前尚未提供中文介面與OTA遠端更新。

▲性能款GTX強調更熱血的競技元素，配有類麂皮跑車化座椅。

ID.4、ID.5海外WLTC測試下可分別達到 550、556 公里，並具備IQ.Drive智能駕駛輔助系統。車室內搭載12.9吋中控螢幕、第4代MIB影音系統、數位儀錶，並標配3區恆溫空調、雙前座電動座椅（附電動腰靠、按摩功能），ID.5車型更具有Harman Kardon音響、全景玻璃車頂。

▲全台經銷據點14座提供高速充電站。

在後勤的充電樁服務上不用擔心，繼中壢、汐止極速充電站落成後，未來全台經銷商共有14座充電據點，使用360kW快速充電，能在26分鐘內將低電量補充至80%，並能透過集團的福斯App查詢規劃豐富的充電旅程，未來提供全台超過500座充電站資訊。

喜迎台灣福斯首款電動車上市，原廠更針對展間服務升級，提供專業的電動車維修技師與新制服，也針對原廠認證中古車據點進行升級，未來針對旗下2手電動車銷售。