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「新一代MG HS休旅」西班牙開賣！1.5升雙動力折合新台幣106萬

▲新一代MG HS於西班牙市場開賣，提供6速手排、7速自排雙離合。（圖／翻攝自MG）

▲新一代MG HS於西班牙市場開賣，提供6速手排、7速自排雙離合。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

繼英國首發區後，緊接著同樣在歐洲市場的西班牙也迎來最新一代的MG HS，於西班牙上市的新一代MG HS，提供6速手排與7速雙離合可選，提供1.5升汽油渦輪與1.5升PHEV，折合新台幣106萬起！

▲新一代MG HS於西班牙市場開賣，提供6速手排、7速自排雙離合。（圖／翻攝自MG）

▲動力選擇提供汽油渦輪與PHEV插電式油電。

MG HS於西班牙提供1.5升汽油渦輪與1.5升PHEV，汽油分為6速手排、7速自排雙離合，分別都有Comfort、Luxury兩種等級，手排開價29,990、32,490歐元，折合新台幣106、115萬；自排售價為31,990、34,490歐元，折合新台幣113、122萬。

1.5升PHEV同樣有Comfort、Luxury兩種等級，售價為36,990、39,990歐元，折合新台幣131、142萬。配備上，汽油入門款就誠意十足，提供LED頭尾燈、19吋鋁圈、雙12.3吋螢幕與數位儀錶、Keyless免鑰匙、電動天窗等配置。

▲新一代MG HS於西班牙市場開賣，提供6速手排、7速自排雙離合。（圖／翻攝自MG）

▲新一代MG HS於西班牙市場開賣，提供6速手排、7速自排雙離合。（圖／翻攝自MG）

▲PHEV電池容量升級，具備更好的純電續航力。

Luxury高階款則增加雙區恆溫空調、電動尾門、前座電動調整記憶加熱、360度環景，全車系都具備符合L2等級的輔助駕駛科技。1.5升汽油渦輪可繳出169匹馬力，WLTP平均油耗13.5km/L；PHEV則來到339匹馬力，藉由大改款升級21.4 kWh電池，PHEV擁有一滴油不沾的103公里純電續航力。

目前台灣MG HS受到零件自製率衝擊，ZS、HS都變成限量接單，加上台灣原廠日前就表示，明年並不會導入新一代HS，台灣想要看到大改款HS，短時間內恐無望。

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