台灣「福斯商旅福祉車」叫車服務更方便！全新平台預計10月上線

▲關懷體恤弱勢族群，台灣福斯商旅預告推出全新叫車平台。（圖／翻攝自福斯商旅）

記者徐煜展／綜合報導

台灣福斯商旅預計10月1日推出「福祉通」平台新服務，為有無障礙移動需求的大眾，提供更便捷多元的福祉車預約平台，開啟移動服務新紀元！

▲台灣即將邁入超高齡社會，透過公開透明的新平台，提供消費者完善的服務。

據國家發展委員會預估，台灣將於2025年進入超高齡社會，而內政部統計今年全台22縣市已有6個縣市65歲以上長者數占總人口已超過20%，顯示高齡化照護刻不容緩！

其中長者、身心障礙者與失能者的移動出行，因有輪椅移動的需求，平時僅能仰賴公費補助的復康巴士、長照專車或是無障礙計程車等選項，且使用地點多限於醫療院所，若想外出到醫療場所以外的地區，維持多元生活品質，不友善的無障礙移動環境則是一大挑戰。

台灣福斯商旅與台灣微光行動協會合作，於旗下MyeVanLife App中推出「福祉通」無障礙車輛預約平台，期望以品牌既有福祉車款之優勢，結合台灣微光行動協會於司機與照護者培訓之專長，並提供相較於無障礙計程車更具競爭力的乘車價格。

▲預告10月開始試營運，未來將拓展至全台灣，照料有需求的弱勢族群。

福斯商旅「福祉通」預計於10月1日起開始試營運，以福斯商旅MyeVanLife App做為平台入口，登入後輸入基本乘車資訊，即可直接預約福祉車。試營運期間的服務範圍為基隆、台北、新北、桃園，未來也規畫將服務地區擴展至全台，為高齡長者、身心不便者及其照顧者提供更多元的生活品質。