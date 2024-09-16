台灣「改款新福特Kuga」有驚喜推全新跨界！外型更好看還能輕度越野

▲台灣福特改款Kuga有驚喜！將推出Active跨界車型！（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

陸續在能源局送測曝光的改款福特新Kuga，銷售業務端除了有10月發表日流出外，近來更有消息表示，此次台灣改款Kuga藏有驚喜，將導入國外好評的Kuga Active跨界新車型，外觀更年輕好看外，還多了輕度越野能力！

▲Kuga Active擁有專屬的空力套件與鋁圈配置。

不只Focus有Active，台灣福特六和傳出將為新Kuga增加Active跨界新車型，從國外Kuga Active資料參考，新車採用直列的水箱護罩作為特色，並在車頭、車尾、車側增加銀色護板，並在輪拱採用黑色防刮材質，藉以來強調Active特殊的跨界定位！

Focus Active除了有特別外觀，系統也增加不少專屬防滑模式等配置，讓Focus Active擁有輕度越野能力，而Kuga Active當然也不是擺著好看，國外Kuga Active擁有行程更長懸吊設定，1,683mm車高比起標準款的1,679mm來達成輕度越野訴求。

▲內裝升級更大的多媒體螢幕，入門1.5升渦輪動力有望提升。

車內改款新Kuga也有不少重點，換上尺寸更大的13.2吋多媒體螢幕，結合數位儀錶等，並具備SYNC 4車載系統，以日前能源局送測等資訊得知，台灣福特Kuga繼續維持1.5升、2.0升渦輪等動力，入門的1.5升動力，有望從180匹馬力提升至187匹。