TOYOTA「6-8人座中型MPV」傳國瑞協助生產　2026年逆輸入日本販售

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TOYOTA Noah／Voxy傳國瑞汽車協助生產　2026年起逆輸入日本販售

▲TOYOTA Noah、Voxy。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日媒指出TOYOTA原廠將在台灣國瑞汽車建置Noah／Voxy產線，並自2026年以逆輸入的方式外銷至日本市場。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

為了緩解當地產能，最近日媒《中部經濟新聞》指出，TOYOTA打算在台灣建置Noah／Voxy 2款MPV的生產線，並由台灣的國瑞汽車工廠負責生產，將自2026年起以逆輸入的方式外銷回日本。此舉也讓外界好奇TOYOTA Noah／Voxy是否有望帶來左駕版本，為國內MPV市場帶來新選擇？

日媒《中部經濟新聞》指出，為了調和負責生產Noah／Voxy的富士松工廠產能，TOYOTA原廠打算在台灣國瑞汽車工廠建置產線，並自2026年起將台灣國瑞汽車生產的Noah／Voxy以逆輸入的方式外銷至日本市場。TOYOTA總代理和泰則回應，目前尚未接獲通知，並不確定國瑞是否協助日本母廠在台生產Noah／Voxy一事。

▲TOYOTA Noah、Voxy。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Noah／Voxy為中型MPV，尺碼介於Sienta與Alphard之間，共有6-8人座，2車皆採TNGA-C平台，Voxy具有更運動化的外型。

值得一提的是，今年3月時就有台灣網友在高速公路上捕捉到TOYOTA Voxy的托運照片，加上TOYOTA母廠是國瑞大股東（持股80.6%）、且國瑞的生產品質也優於其他海外工廠，即便是由國瑞協助生產Noah／Voxy其實並不讓人意外。

現行款TOYOTA Noah自2022年上市，定位為中型MPV，尺碼介於Sienta與Alphard之間，共有6人、7人、8人座版本。Noah／Voxy皆搭載TNGA-C模組化平台，至於Voxy則是更具運動化外型的雙生車款，不過這2款MPV目前只有右駕車型，僅在日本、香港、印尼等右駕市場販售，至於未來是否會有左駕版本，則還需視TOYOTA母廠規劃評估而定。

▲台灣製TOYOTA新車「品質超越日本」！國瑞汽車首度展示沖壓產線。（圖／和泰提供）

▲台灣製TOYOTA新車「品質超越日本」！國瑞汽車首度展示沖壓產線。（圖／和泰提供）

▲考量到國瑞大股東為TOYOTA母廠、同時國瑞的造車品質優異，因此若協助生產日規Noah／Voxy其實並不讓人意外。（圖／和泰提供）

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