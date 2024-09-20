凱旋「最便宜重機」Speed T4印度亮相！30.6匹馬力折新台幣8.3萬

▲Triumph推出新款Speed T4，可視為是Speed 400的入門版，印度當地售價21.7萬盧比，折合新台幣約8.3萬元。（圖／翻攝自Triumph，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Triumph（凱旋）在推出Speed400、Scrambler 400X後，近日也推出配備較入門、售價更親民的Speed T4，印度當地售價為21.7萬盧比，折合新台幣約8.3萬元，一登場便成為品牌最便宜車款。

外觀上Speed T4與Speed 400相差不多，原廠共提供黑、白、紅3種車色，除了車色塗裝、彩繪貼紙不同外，前懸吊也改為43mm正立式前叉、並採黑色外管視覺，與Speed 400的金色倒叉有別，後懸吊則同樣為中置單槍後避震。

▲Speed T4僅配備ABS防煞車鎖死系統、並採傳統鋼索式油門，雖然Speed T4的馬力略微調降，但在油耗表現上也比Speed 400更省油一點。



Speed T4的動力同樣為398c.c.水冷單缸引擎，但原廠也透過進氣、曲軸慣性等調校，使最大馬力略降至30.6匹／7,000rpm、最大扭力為3.67公斤米／5,000rpm，整體調性更偏重低轉高扭的曲線，官方聲稱在轉速較低的情況下，Speed T4的燃油經濟性比Speed 400提升10%。

另外，在成本考量下，不同於Speed 400採用電子油門，新推出的Speed T4則採傳統鋼索式油門，並且沒有TCS循跡控制系統，僅具有ABS煞車防鎖死系統，座高則比Speed 400高3mm，來到805mm，手把寬度則窄2mm、前叉倒角則縮小0.3°，騎乘姿勢並無太大差異。

▲Speed T4的騎乘姿勢僅有小幅調整，座高為806mm。