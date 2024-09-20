ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

凱旋「最便宜重機」Speed T4印度亮相！30.6匹馬力折新台幣8.3萬

▲Speed T4。（圖／翻攝自Triumph）

▲Triumph推出新款Speed T4，可視為是Speed 400的入門版，印度當地售價21.7萬盧比，折合新台幣約8.3萬元。（圖／翻攝自Triumph，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Triumph（凱旋）在推出Speed400、Scrambler 400X後，近日也推出配備較入門、售價更親民的Speed T4，印度當地售價為21.7萬盧比，折合新台幣約8.3萬元，一登場便成為品牌最便宜車款。

外觀上Speed T4與Speed 400相差不多，原廠共提供黑、白、紅3種車色，除了車色塗裝、彩繪貼紙不同外，前懸吊也改為43mm正立式前叉、並採黑色外管視覺，與Speed 400的金色倒叉有別，後懸吊則同樣為中置單槍後避震。

▲Speed T4 。（圖／翻攝自Triumph）

▲Speed T4 。（圖／翻攝自Triumph）

▲Speed T4僅配備ABS防煞車鎖死系統、並採傳統鋼索式油門，雖然Speed T4的馬力略微調降，但在油耗表現上也比Speed 400更省油一點。

Speed T4的動力同樣為398c.c.水冷單缸引擎，但原廠也透過進氣、曲軸慣性等調校，使最大馬力略降至30.6匹／7,000rpm、最大扭力為3.67公斤米／5,000rpm，整體調性更偏重低轉高扭的曲線，官方聲稱在轉速較低的情況下，Speed T4的燃油經濟性比Speed 400提升10%。

另外，在成本考量下，不同於Speed 400採用電子油門，新推出的Speed T4則採傳統鋼索式油門，並且沒有TCS循跡控制系統，僅具有ABS煞車防鎖死系統，座高則比Speed 400高3mm，來到805mm，手把寬度則窄2mm、前叉倒角則縮小0.3°，騎乘姿勢並無太大差異。

▲Speed T4 。（圖／翻攝自Triumph）

▲Speed T4 。（圖／翻攝自Triumph）

▲Speed T4的騎乘姿勢僅有小幅調整，座高為806mm。

►8月車市銷售出爐！「特斯拉Model Y」衝上第4　MG廠休調整受影響

►9月購車「福特、速霸陸」降價！二輪拼開學季、本田CB300R僅19.9萬

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車機車2輪Triumph凱旋Speed T4Speed 400印度英國入門懸吊正叉

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

8月車市銷售出爐！「特斯拉Model Y」衝上第4　MG廠休調整受影響

8月車市銷售出爐！「特斯拉Model Y」衝上第4　MG廠休調整受影響

台灣馬自達發布2召修！汽油泵浦、後攝影機瑕疵多款車型受影響

台灣馬自達發布2召修！汽油泵浦、後攝影機瑕疵多款車型受影響

預售79.9萬起！台灣「新年式KIA Stonic」油電潮旅配備升級不漲價

預售79.9萬起！台灣「新年式KIA Stonic」油電潮旅配備升級不漲價

Aston Martin「新一代Vanquish」亮相！搭新V12引擎成最速量產車

Aston Martin「新一代Vanquish」亮相！搭新V12引擎成最速量產車

9月購車「福特、速霸陸」降價！二輪拼開學季、本田CB300R僅19.9萬

9月購車「福特、速霸陸」降價！二輪拼開學季、本田CB300R僅19.9萬

TOYOTA「6-8人座中型MPV」傳國瑞協助生產　2026年逆輸入日本販售

TOYOTA「6-8人座中型MPV」傳國瑞協助生產　2026年逆輸入日本販售

最新文章

TOYOTA在台灣另闢中型MPV產線2024-09-20

KIA Sorento台灣10／2上市2024-09-20

凱旋「最便宜重機」印度亮相2024-09-20

寶獅3008、5008休旅擴大陣容2024-09-20

Honda「暢銷小型MPV」增跨界版2024-09-20

TOYOTA美規Corolla房車新年式登場2024-09-20

全球首國電動車超汽油車是挪威2024-09-20

Jeep牧馬人越野休旅新年式美國登場2024-09-19

KIA傳推電動版Picanto、Stinger2024-09-19

PGO Spring、J-bubu安全升級上市2024-09-19

熱門文章

TOYOTA美規Corolla房車新年式登場2024-09-20

「新一代MG HS休旅」西班牙開賣2024-09-19

85.9萬起！台灣「改款TOYOTA神車休旅」配備流出2024-09-16

TOYOTA「RAV4放大版7人座」新年式亮相2024-09-18

全球首國電動車超汽油車是挪威2024-09-20

Jeep牧馬人越野休旅新年式美國登場2024-09-19

TOYOTA Sienna美規新年式升級2024-09-18

Yamaha新年式R1、R1M重機升級2024-09-19

「TOYOTA神車跨界、福特新Kuga」10月拚人氣2024-09-18

寶獅3008、5008休旅擴大陣容2024-09-20

相關新聞

寶獅「2主力休旅」擴大陣容！新增PHEV油電　電動車添大電池版本

寶獅「2主力休旅」擴大陣容！新增PHEV油電　電動車添大電池版本

Honda「暢銷小型MPV」日本增跨界版！平整空間、車宿露營超方便

Honda「暢銷小型MPV」日本增跨界版！平整空間、車宿露營超方便

快訊／抓到了！鳳山和興街縱火嫌犯落網　燒機車釀2戶7傷

快訊／抓到了！鳳山和興街縱火嫌犯落網　燒機車釀2戶7傷

印度總理莫迪21日訪美參與2峰會　尚未確定會晤川普

印度總理莫迪21日訪美參與2峰會　尚未確定會晤川普

TOYOTA「美規Corolla房車」新年式登場！新增FX運動特別版車型

TOYOTA「美規Corolla房車」新年式登場！新增FX運動特別版車型

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「美規Corolla房車」新年式登場！新增FX運動特別版車型

TOYOTA「美規Corolla房車」新年式登場！新增FX運動特別版車型

「新一代MG HS休旅」西班牙開賣！1.5升雙動力折合新台幣106萬

「新一代MG HS休旅」西班牙開賣！1.5升雙動力折合新台幣106萬

85.9萬起！台灣「改款TOYOTA神車休旅」配備流出　終於有電子手剎車

85.9萬起！台灣「改款TOYOTA神車休旅」配備流出　終於有電子手剎車

TOYOTA「RAV4放大7人座」新年式亮相！折合新台幣125萬　25周年新車曝光

TOYOTA「RAV4放大7人座」新年式亮相！折合新台幣125萬　25周年新車曝光

全球首國「電動車數量超越汽油車」是挪威！預估2026年再超柴油車

全球首國「電動車數量超越汽油車」是挪威！預估2026年再超柴油車

Jeep「牧馬人越野休旅」新年式美國登場！V6引擎僅能搭配6速手排

Jeep「牧馬人越野休旅」新年式美國登場！V6引擎僅能搭配6速手排

TOYOTA 「7人座MPV」美規升級！標配後座警示功能、內裝材質優化

TOYOTA 「7人座MPV」美規升級！標配後座警示功能、內裝材質優化

Yamaha「新年式R1、R1M」跑車升級！換搭Brembo卡鉗、定風翼上身

Yamaha「新年式R1、R1M」跑車升級！換搭Brembo卡鉗、定風翼上身

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366