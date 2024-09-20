寶獅「2主力休旅」擴大陣容！新增PHEV油電　電動車添大電池版本

▲Peugeot針對3008、5008車系增添PHEV油電動力，同時e-3008、e-5008電動車也新增大電池版本，最大續航力可達700公里。（圖／翻攝自Peugeot，圖片皆為e-5008，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Peugeot（寶獅）原廠近日推出新年式3008、5008更新，除了輕油電、電動動力外，現在也增添PHEV插電式油電動力。不僅如此，在e-3008、e-5008電動車也推出大電池版本，換上96.9kWh電池組，使續航力可達700公里。

首先在3008 PHEV油電車型方面，以1.6升PureTech 4缸渦輪引擎、125匹電動馬達及21kWh電池組成，結合7速雙離合自手排變速箱，具有綜效馬力195匹／35.7公斤米扭力，另外還可純電續航84公里；至於尺碼較大的5008車型的純電續航里程為82公里。值得一提的是，在STLA模組化平台下，PHEV車型的後行李廂空間與電動版、輕油電車型相同。

▲在STLA模組化平台下，3008／5008 PHEV車型的後行李廂空間不受影響。



至於在e-3008、e-5008電動車陣容方面，Peugeot也分別新增「Long-Range 230 Electric」版本，新車型搭載96.9kWh鋰電池，比原本的73kWh電池容量增加不少，使e-3008 Long-Range 230 Electric具有WLTP續航力700公里；而e-5008車型則可來到668公里，兩車型皆採單馬達前驅、最大馬力為230匹，並可支援160kW直流快充。

▲e-3008／e-5008也新增「Long-Range 230 Electric」車型，搭載96.9kWh鋰電池，皆採單馬達前驅、最大馬力為230匹。