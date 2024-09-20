全球首國「電動車數量超越汽油車」是挪威！預估2026年再超柴油車

▲挪威成為全球首個電動車數量超越汽油車的國家。（圖／翻攝自Hyundai）

文／中央社

根據挪威道路交通資訊委員會公布的車輛登記資料，當地登記的280萬輛客車裡26.3%是純電動車，剛好超過汽油車的比例，使挪威成為全球首個純電動車數量超越汽油車的國家。華盛頓郵報指出，不過柴油車仍是最多的車種，占挪威登記車輛的1/3以上。

挪威道路交通資訊委員會（Norwegian Road Federation, OFV）主管瑟爾貝克索森（Oyvind Solberg Thorsen）透過聲明說：「乘用車的電氣化正高速推進，挪威也迅速邁向全球第一個電動車數量超過汽油車的國。」 他預測電動車數量會在2026年超越柴油車。

挪威在普及電動車方面領先全球，這歸功於政府的鼓勵措施，包括免除電動車和電動卡車的銷售稅與排放稅、降低這些車輛的通行費與停車費，以及允許電動車駕駛使用公車車道。 此外，由於挪威是世界上最富有的國家之一，他們因此能負擔較高的前期成本。電動車目前在當地的新車銷售占比已超過90%。

▲儘管電動車數量已經超越汽油車，但挪威仍以柴油車為大宗。（圖／翻攝自Hyundai）

挪威政府表示，希望賦稅減免獎勵能讓挪威在明年終止所有汽、柴油新車的銷售，這些獎勵措施主要來自挪威向他國銷售石油和天然氣的收入資助。 挪威於2007年推出針對低排放車輛的賦稅減免措施，據計算，柴油車的二氧化碳排放量比汽油車低，促使柴油車銷量在10年間飆升。柴油車銷量在2017年達到高峰，接著因電動車市場的蓬勃發展迅速下降。瑟爾貝克索森說：「在未來幾年，挪威道路上暫時還會有不少柴油車。」根據挪威道路交通資訊委員會，上路的柴油車仍有近100萬輛。

根據國際能源總署（IEA）資料，去年全球售出的新車中約有18%是電動車。根據非營利組織國際清潔運輸委員會（International Council on Clean Transportation）指出，電動車和電動卡車在中國的新車銷售中占22%、在歐洲占14%，在美國則占7%。

儘管電動車在全球的銷量正快速成長，但在美國的成長速度卻不如許多汽車製造商預期。利率上升、缺少充電設施網絡，以及日益加劇的政治分歧澆熄一些美國人對電動車的熱情，使得汽車製造商放緩推出新電動車產品的計畫。 汽車產業諮詢機構J.D. Power將今年的美國電動新車銷量預測從12%調降至9%，另根據美國能源部（DOE）資料，美國的電動車和電動卡車占比約為1.2%。