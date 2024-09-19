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KIA傳開發「電動版Picanto、Stinger」　最便宜折新台幣71.3萬

▲KIA Picanto。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA傳出將開發電動版Picanto，定位在小型都會電動車，有望以EV1為車名，並且售價壓在20,000歐元左右（折合新台幣約71.3萬）。（圖／翻攝自KIA，圖為Picanto）

記者林鼎智／綜合報導

除了推出EV3、EV5、EV6與EV9，KIA（起亞）打算再擴大電動車陣容，近日KIA總裁宋浩成表示，KIA打算開發一款與Picanto相同大小的入門電動車，售價有望壓在20,000歐元左右（折合新台幣約71.3萬），另外還有望推出電動版Stinger，讓這款旗艦4門GT轎跑得以在電動車時代重生。

據了解，KIA將推出電動版Picanto，該車可能以EV1為命名，售價落在20,000歐元左右（折合新台幣約71.3萬），成為品牌最入門、最便宜的電動車。EV1定位在都會使用的小型電動掀背，並且在電動車的佈局下，具有比Picanto更大的車室空間，但在成本考量下，將以低功率單馬達、容量較小的電池作為配置，續航力也可能在300公里以內。

▲KIA 23年式Stinger上市 。（圖／翻攝自KIA）

▲另外，在去年停產的4門旗艦GT跑車Stinger也有望以電動車的方式回歸，並且同樣定位在品牌Halo旗艦車型，圖為Stinger。

不過在EV1之前，KIA已確定會先推出EV2，該車尺碼與現行的Rio相當，並且也會搭載E-GMP平台，以小型電動車平台、400V電能架構為主，售價則是落在30,000歐元（折合新台幣約107萬），預計2026年就會上市。

至於Stinger方面，這款4門GT跑車歷經5年半的販售時間，於去年正式停產，KIA原本打算以EV6 GT取代，但KIA總裁宋浩成也透露，目前原廠正在積極開發新款車型來取代Stinger，並且同樣定為在品牌Halo旗艦產品。儘管目前對電動Stinger都還言之過早，但預料在性能上也會比EV6 GT（雙馬達576匹）更加強悍。

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