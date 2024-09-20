TOYOTA「美規Corolla房車」新年式登場！新增FX運動特別版車型

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota 於 9/19 發表美規 2025 年式 Corolla 車系，編成與不含運送雜費的建議售價分別是 LE (22,175 美元起，約合新台幣 70.9 萬元起)、SE (24,615 美元起，約合新台幣 78.7 萬元起)、FX Edition (26,500 美元起，約合新台幣 84.7 萬元起) 及 XSE (27,890 美元起，約合新台幣 89.2 萬元起)。

▲Toyota 於 9/19 發表美規 2025 年式 Corolla 車系，編成與不含運送雜費的建議售價分別是 LE (22,175 美元起，約合新台幣 70.9 萬元起)、SE (24,615 美元起，約合新台幣 78.7 萬元起)、FX Edition (26,500 美元起，約合新台幣 84.7 萬元起) 及 XSE (27,890 美元起，約合新台幣 89.2 萬元起)。

美規 2025 年式 Corolla 車系所有車型標配 4.2 吋 MID 多功能顯示螢幕 (SE 車型可升級為 10.5 吋，FX Edition 及 XSE 車型則為標準配備)，另有 4 個 USB-C 充電埠以及支援無線 Apple CarPlay 和 Android Auto™ 的 8 吋 Toyota 多媒體系統，車主可享有為期 30 天的 Wi-Fi 連線試用服務，並可將 Apple Music® 與 Amazon Music 直接串聯至車載系統。此外，Toyota Safety Sense 3.0 安全系統也在全車系標配當中，帶來包括 PCS 預警式防護系統、ACC 主動式車距維持定速系統、LDA 車道偏離警示系統、LTA 車道循跡輔助系統、AHB 智慧型遠光燈自動切換系統等功能。

▲美規 2025 年式 Corolla 車系所有車型標配 4.2 吋 MID 多功能顯示螢幕 (SE 車型可升級為 10.5 吋，FX Edition 及 XSE 車型則為標準配備)，另有 4 個 USB-C 充電埠以及支援無線 Apple CarPlay 和 Android Auto™ 的 8 吋 Toyota 多媒體系統。

本次在 2025 年式 Corolla 中，Toyota 首度推出了 FX Edition 特別版本，靈感源自於 1987 年登場的 Corolla FX16。Corolla FX Edition 的配備基於 SE 車型的基礎，升級 18 吋黑色烤漆鋁合金輪圈、運動型尾翼及全車黑化處理，包括車頂、徽飾、車外後視鏡蓋及尾燈均可見到。車內則導入 Moonstone 運動型織布座椅搭配橘色車縫線，而電動輔助轉向系統也重新調校，原廠表示可提高操控感受。

▲首度推出的 FX Edition 特別版本，靈感源自於 1987 年登場的 Corolla FX16。

▲Corolla FX Edition 的配備基於 SE 車型的基礎，升級 18 吋黑色烤漆鋁合金輪圈、運動型尾翼及全車黑化處理，包括車頂、徽飾、車外後視鏡蓋及尾燈均可見到。

▲車內則導入 Moonstone 運動型織布座椅搭配橘色車縫線。

▲電動輔助轉向系統也重新調校，原廠表示可提高操控感受。

動力配置方面，美規 2025 年式 Corolla 車系搭載 2.0 升 Dynamic Force 直列 4 缸自然進氣汽油引擎，擁有雙可變氣門正時系統，可輸出 169hp 最大馬力及約 20.88kg-m 峰值扭力。其底盤採用 TNGA-C 平台打造，配備前麥花臣、後獨立連桿式懸吊。

▲美規 2025 年式 Corolla 車系搭載 2.0 升 Dynamic Force 直列 4 缸自然進氣汽油引擎，擁有雙可變氣門正時系統，可輸出 169hp 最大馬力及約 20.88kg-m 峰值扭力。

國內市場方面，目前 Toyota 總代理和泰汽車販售的 Corolla Altis 車系編成與建議售價分別是汽油經典 (新台幣 72.5 萬元起)、汽油豪華 (新台幣 79.5 萬元起)、Hybrid 豪華 (新台幣 85.5 萬元起)、Hybrid 尊爵 (新台幣 88.5 萬元起) 及 GR Sport (新台幣 91.5 萬元起)。